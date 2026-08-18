6 Alasan Mengapa Orang Mungkin Lebih Menyukai Anda daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa orang lain sebenarnya tidak terlalu menyukai Anda? Mungkin Anda pernah masuk ke sebuah ruangan dan merasa tidak ada yang benar-benar memperhatikan.

Atau ketika seseorang membalas pesan dengan singkat, Anda langsung berpikir bahwa mereka sedang terganggu oleh Anda. Bahkan, ketika ada orang yang bersikap baik, Anda mungkin menganggapnya sekadar basa-basi.

Menariknya, perasaan seperti itu belum tentu menggambarkan kenyataan.

Dalam psikologi, manusia memiliki kecenderungan untuk menilai dirinya sendiri dengan cara yang tidak selalu akurat. Kita sering terlalu fokus pada kesalahan, kekurangan, atau momen-momen canggung yang kita lakukan, sementara tanda-tanda bahwa orang lain menghargai atau menyukai kita justru mudah terlewatkan.

Karena itu, bisa saja orang-orang di sekitar Anda sebenarnya menyukai kehadiran Anda lebih daripada yang selama ini Anda bayangkan.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (18/8), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya.

1. Anda Terlalu Fokus pada Kekurangan Diri Sendiri

Salah satu alasan mengapa seseorang merasa dirinya kurang disukai adalah karena ia mengetahui terlalu banyak tentang dirinya sendiri.

Anda tahu ketika suara Anda terdengar gugup. Anda tahu ketika Anda salah mengucapkan sesuatu. Anda ingat percakapan yang menurut Anda terasa canggung tiga hari yang lalu. Anda juga mungkin terus mengingat komentar yang seharusnya tidak perlu Anda katakan.