8 Kebiasaan Unik yang Mungkin Membuat Orang Langsung Menyukai Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru beberapa menit berbicara, tetapi rasanya sudah nyaman dan ingin terus berinteraksi dengannya? Sebaliknya, ada pula orang yang memiliki penampilan menarik, namun sulit menciptakan kesan hangat di mata orang lain.

Dalam psikologi, rasa suka terhadap seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh penampilan fisik. Cara berbicara, bahasa tubuh, kebiasaan kecil, hingga bagaimana seseorang memperlakukan orang lain memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam membangun kesan pertama.

Menariknya, beberapa kebiasaan sederhana ini sering kali dilakukan secara alami oleh orang-orang yang mudah disukai. Kabar baiknya, kebiasaan tersebut juga bisa dipelajari dan dilatih.

Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), terdapat delapan kebiasaan unik yang menurut berbagai penelitian psikologi dapat membuat orang lain lebih cepat menyukai Anda.

1. Mengingat dan Menyebut Nama Lawan Bicara

Bagi kebanyakan orang, nama adalah bagian penting dari identitas mereka. Ketika seseorang mengingat dan menyebut nama kita saat berbicara, muncul perasaan bahwa kita dihargai dan dianggap penting.

Psikolog menjelaskan bahwa penggunaan nama dapat meningkatkan kedekatan emosional karena otak memberikan perhatian khusus terhadap identitas diri.

Misalnya, dibandingkan berkata:

"Terima kasih sudah datang."