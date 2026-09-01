Orang yang Terlalu Kepo dan Suka Mencampuri Urusan Orang Biasanya Akan Bertanya 10 Pertanyaan Ini

JawaPos.com — Rasa ingin tahu terhadap kehidupan orang lain merupakan hal yang wajar. Namun, ketika rasa ingin tahu berubah menjadi kebiasaan mencampuri urusan pribadi, pertanyaan sederhana dapat terasa sebagai bentuk pelanggaran batas.

Orang yang terus-menerus mengorek kehidupan orang lain bahkan kerap tidak menyadari bahwa pertanyaannya membuat lawan bicara tidak nyaman.

Psikologi mengenai perilaku suka mengorek informasi pribadi memang masih relatif kurang diteliti. Namun, setidaknya satu studi yang dikutip YourTango menunjukkan bahwa perilaku tersebut sebagian dapat berakar pada dorongan biologis untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat.

Artinya, rasa ingin tahu tidak selalu muncul dari niat buruk. Masalahnya, dorongan tersebut dapat berubah menjadi perilaku mengganggu ketika seseorang mengabaikan batas privasi.

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Dilansir dari YourTango, Selasa (1/9/2026), terdapat sejumlah pertanyaan yang kerap dilontarkan orang yang terlalu ingin tahu, meskipun pertanyaan tersebut dapat dianggap invasif dan tidak pantas.

1. “Berapa penghasilanmu?”

Keterbukaan mengenai uang memang semakin diterima dalam masyarakat. Membicarakan keuangan secara terbuka bahkan dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki hubungan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Namun, menanyakan jumlah penghasilan seseorang secara langsung, terutama kepada orang yang baru dikenal atau dalam situasi yang tidak tepat, tetap dapat terasa sebagai pelanggaran privasi.

2. “Kenapa kamu tidak punya anak?”