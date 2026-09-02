Semakin Bertambah Usia, 7 Perubahan Sikap Ini Bisa Menjadi Tanda Hilangnya Kepercayaan Diri

ilustrasi orang yang kurang percaya diri. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bertambahnya usia membawa banyak pengalaman yang dapat mengubah cara seseorang melihat dirinya sendiri. Berbagai kegagalan, tekanan, perubahan lingkungan, hingga pengalaman sosial terkadang membuat rasa percaya diri perlahan berkurang.
Penurunan kepercayaan diri tidak selalu terlihat secara jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi tersebut justru bisa tercermin melalui kebiasaan kecil, cara berkomunikasi, hingga bagaimana seseorang mengambil keputusan.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah perilaku yang kerap dikaitkan dengan menurunnya rasa percaya diri seiring bertambahnya usia. Berikut di antaranya.
Meminta maaf merupakan hal yang wajar ketika seseorang melakukan kesalahan. Namun, kebiasaan meminta maaf bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan dapat menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan.
Seseorang yang terlalu sering meminta maaf mungkin merasa khawatir membuat orang lain tidak nyaman atau takut dianggap merepotkan. Dalam beberapa kondisi, perilaku tersebut dapat mencerminkan keyakinan bahwa dirinya harus selalu mengalah demi menjaga hubungan.
Ketika rasa percaya diri menurun, seseorang bisa menjadi lebih enggan mencoba sesuatu yang baru. Mereka mungkin memilih berada di zona nyaman karena merasa kemampuan yang dimiliki tidak cukup untuk menghadapi risiko kegagalan.
Padahal, menghindari tantangan terus-menerus justru dapat membuat seseorang semakin meragukan kemampuan dirinya. Rasa takut gagal akhirnya menjadi penghalang untuk mencoba berbagai kesempatan yang sebenarnya berpotensi membawa perkembangan positif.
Perubahan dalam cara seseorang merawat penampilan juga dapat menjadi salah satu tanda yang patut diperhatikan. Mereka yang sebelumnya senang menjaga penampilan mungkin mulai kehilangan minat untuk merawat diri.
Kondisi tersebut tidak selalu berarti seseorang sedang kehilangan kepercayaan diri. Namun, jika perubahan berlangsung bersamaan dengan perasaan tidak berharga atau semakin tidak nyaman terhadap diri sendiri, hal itu bisa menjadi sinyal adanya persoalan dalam cara memandang diri.
Humor mengenai kekurangan diri sesekali bisa menjadi cara seseorang mencairkan suasana. Masalah dapat muncul ketika kebiasaan tersebut dilakukan berulang kali dan hampir selalu bernada negatif.
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Jawa Pos
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