7 Perilaku Saat Kamu Meraih Kesuksesan? Kemungkinan Besar Mereka Bukanlah Teman Sejati

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali menjadi cara yang tidak terduga untuk mengetahui siapa yang benar-benar tulus berada di sisi kita.

Ketika hidup kita sedang sulit, banyak orang mungkin terlihat seperti teman yang baik. Mereka memberi dukungan, mendengarkan keluhan, bahkan menawarkan bantuan ketika kita sedang berada di titik terendah. Namun, ketika keadaan berubah dan kita mulai berhasil, dinamika hubungan bisa ikut berubah.

Kamu mendapatkan pekerjaan yang selama ini diimpikan. Bisnis yang kamu bangun mulai berkembang. Penghasilan meningkat. Kamu mencapai target yang bertahun-tahun kamu perjuangkan. Atau mungkin kamu hanya merasa lebih bahagia, percaya diri, dan puas dengan kehidupanmu.

Seharusnya teman sejati ikut merasa senang.

Tetapi kenyataannya, tidak semua orang mampu menerima keberhasilan orang terdekatnya dengan lapang dada.

Menurut psikologi, keberhasilan seseorang dapat memunculkan berbagai emosi pada orang lain, termasuk rasa bangga, bahagia, tetapi juga iri, terancam, tidak aman, atau merasa tertinggal. Dalam hubungan pertemanan yang sehat, emosi negatif tersebut dapat dikelola tanpa harus merusak hubungan.

Masalahnya muncul ketika seseorang mulai menunjukkan perilaku yang secara konsisten merendahkan, menyabotase, atau membuatmu merasa bersalah karena berhasil.

Bukan berarti setiap orang yang tidak langsung merayakan pencapaianmu otomatis merupakan teman yang buruk. Setiap orang mempunyai masalah, kondisi emosional, dan cara mengekspresikan diri yang berbeda.

Namun, jika pola tertentu terus berulang setiap kali kamu mengalami kemajuan, mungkin ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan.