Tetap Elegan Saat Diremehkan, Ini 7 Sikap Orang Cerdas yang Patut Ditiru

JawaPos.com – Mendapat perlakuan meremehkan dari orang lain tentu bukan pengalaman yang menyenangkan. Komentar yang menjatuhkan, pendapat yang disepelekan, atau sikap seolah keberadaan kita tidak berarti dapat memunculkan rasa marah dan kecewa.

Meski demikian, bagaimana seseorang merespons situasi tersebut sering kali lebih penting daripada penghinaan itu sendiri. Respons yang terburu-buru justru dapat memperbesar konflik dan membuat kita mengatakan sesuatu yang akhirnya disesali.

Dalam konteks psikologi populer, kemampuan mengendalikan emosi, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, dan menentukan batasan merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional.

Dilansir dari laman Geediting, berikut tujuh sikap yang dapat membantu seseorang menghadapi perlakuan tidak menghargai tanpa harus kehilangan kendali.

1. Tidak Langsung Bereaksi Ketika seseorang merendahkan kita, respons pertama biasanya muncul secara spontan. Rasa marah, malu, kecewa, atau keinginan membalas merupakan reaksi yang cukup manusiawi.

Namun, orang yang mampu mengelola emosinya akan memberikan jeda sebelum berbicara atau mengambil tindakan.

Menarik napas, diam beberapa saat, atau menjauh sementara dari situasi dapat membantu memberi ruang bagi pikiran untuk kembali tenang.

Dengan begitu, respons yang diberikan lebih terukur dan tidak sekadar mengikuti emosi sesaat.

2. Mencari Tahu Maksud di Balik Perkataan Tidak setiap ucapan yang terdengar menyakitkan selalu merupakan bentuk penghinaan yang disengaja.