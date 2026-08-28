Tetap Tenang Saat Dihina, 7 Kebiasaan Ini Sering Dilakukan Orang Cerdas

Ilustrasi orang cerdas saat direndahkan (freepik)
JawaPos.com – Tidak ada orang yang benar-benar kebal terhadap perlakuan merendahkan. Perkataan yang menyakitkan, ide yang disepelekan, atau sikap seolah-olah keberadaan kita tidak penting dapat meninggalkan rasa kecewa dan marah.
Namun, yang membedakan seseorang bukan selalu soal bagaimana orang lain memperlakukannya, melainkan bagaimana ia memilih untuk memberikan respons.
Orang dengan kecerdasan emosional yang baik umumnya tidak terburu-buru membalas ketika merasa disakiti. Mereka berusaha mengendalikan emosi, memahami situasi, dan menentukan tindakan yang paling tepat.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah sikap yang dapat menggambarkan cara orang cerdas menghadapi perlakuan tidak menghormati.
Berikut tujuh di antaranya:
Ketika seseorang merendahkan kita, respons pertama biasanya muncul secara emosional. Rasa tersinggung, marah, atau keinginan untuk membalas merupakan reaksi yang cukup wajar.
Namun, orang yang mampu mengendalikan diri biasanya tidak langsung mengikuti dorongan tersebut. Mereka mengambil jeda sebelum berbicara atau bertindak.
Menarik napas, diam beberapa saat, atau meninggalkan situasi sementara dapat membantu menurunkan intensitas emosi. Setelah pikiran lebih tenang, respons yang diberikan pun cenderung lebih terukur.
Dengan begitu, mereka tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengendalikan perilakunya melalui provokasi.
Tidak setiap komentar yang terdengar kasar selalu merupakan bentuk penghinaan yang disengaja.
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Jawa Pos
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