Bukan Sekadar Gaya, 7 Sikap Pria Ini Sering Dikaitkan dengan Hormon Testosteron

JawaPos.com – Testosteron merupakan hormon penting yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh pria. Hormon ini berkaitan dengan perkembangan karakteristik seksual, massa otot, kepadatan tulang, produksi sel darah merah, hingga gairah seksual.

Dalam kehidupan sehari-hari, ada sejumlah perilaku dan karakter yang kerap dianggap berhubungan dengan kadar testosteron. Misalnya, seseorang terlihat lebih percaya diri, menyukai tantangan, aktif secara fisik, atau memiliki gaya komunikasi yang tegas.

Namun, perlu dipahami bahwa perilaku tersebut tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan apakah seseorang memiliki kadar testosteron tinggi. Kepribadian manusia dipengaruhi banyak faktor, termasuk pola asuh, lingkungan, pengalaman hidup, kondisi psikologis, dan kebiasaan sehari-hari.

Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh karakter yang kerap dikaitkan dengan pria yang memiliki dorongan energi, keberanian, dan kepercayaan diri tinggi.

1. Cenderung Bergerak dengan Tujuan yang Jelas Pria yang memiliki kepercayaan diri tinggi sering terlihat bergerak dengan mantap dan tidak banyak melakukan gerakan yang ragu-ragu.

Mereka biasanya berjalan dengan langkah yang tegas, menjaga postur tubuh, serta terlihat sigap ketika berada di lingkungan baru. Sikap tersebut dapat memberikan kesan bahwa dirinya memiliki keyakinan terhadap apa yang sedang dilakukan.

Meski demikian, bahasa tubuh seperti ini bukan bukti bahwa kadar testosteronnya tinggi. Postur dan cara seseorang bergerak juga sangat dipengaruhi kebiasaan, budaya, serta tingkat kepercayaan diri.

2. Lebih Suka Bertindak daripada Terlalu Lama Berpikir Karakter berikutnya adalah kecenderungan untuk segera mengambil tindakan ketika menghadapi persoalan.

Alih-alih terus memikirkan berbagai kemungkinan, mereka lebih memilih mencoba, melihat hasilnya, kemudian melakukan evaluasi jika diperlukan. Sikap seperti ini dapat membantu seseorang bergerak lebih cepat ketika menemukan peluang.