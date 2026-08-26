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Lania Monica
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.33 WIB

Hati-Hati, 7 Sikap Manis Ini Bisa Menyimpan Keinginan untuk Mengendalikan

Ilustrasi perilaku yang terlihat seperti kebaikan, tapi sebenarnya tanda kontrol terselubung (geediting) - Image

Ilustrasi perilaku yang terlihat seperti kebaikan, tapi sebenarnya tanda kontrol terselubung (geediting)

JawaPos.com - Kebaikan umumnya dianggap sebagai salah satu kualitas positif dalam hubungan sosial. Seseorang yang suka membantu, memberikan pujian, atau menunjukkan perhatian tentu mudah dipandang sebagai pribadi yang peduli.

Namun, tidak semua perilaku yang terlihat baik selalu memiliki dampak yang sehat. Dalam situasi tertentu, perhatian dan kemurahan hati justru dapat digunakan untuk memengaruhi keputusan atau membatasi kebebasan orang lain.

Karena itu, penting untuk melihat pola perilaku dan konteksnya, bukan hanya satu tindakan secara terpisah.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh perilaku yang sekilas tampak sebagai kebaikan, tetapi dapat menjadi bentuk kontrol terselubung.

1. Terlalu Sering Membantu

Membantu orang lain merupakan tindakan positif. Namun, bantuan dapat menjadi tidak sehat apabila diberikan secara terus-menerus meski sebenarnya tidak dibutuhkan.

Seseorang yang selalu mengambil alih urusan Anda mungkin tanpa sadar membuat Anda semakin bergantung kepadanya. Dalam kondisi tertentu, bantuan juga dapat digunakan untuk menentukan apa yang harus Anda lakukan.

Kebaikan yang sehat seharusnya tetap memberi ruang bagi seseorang untuk mandiri. Membantu bukan berarti mengambil alih seluruh keputusan atau kesempatan orang lain untuk belajar dari pengalamannya sendiri.

2. Memberikan Pujian Secara Berlebihan

Pujian yang tulus dapat meningkatkan kepercayaan diri. Akan tetapi, pujian yang diberikan terlalu sering, terutama ketika memiliki tujuan tertentu, dapat menjadi cara halus untuk memengaruhi perilaku seseorang.

Misalnya, seseorang terus memuji Anda setiap kali melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Lama-kelamaan, pujian tersebut bisa membuat Anda terdorong mengulangi perilaku yang sama demi mendapatkan pengakuan.

Karena itu, perhatikan apakah pujian diberikan secara wajar atau selalu muncul ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu dari Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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