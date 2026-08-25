Ingin Mencegah Pasangan Menjadi Semakin Menghindar? Cobalah 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mencegah pasangannya semakin menghindar./Magnific/margosharubchinskiy
JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, ada situasi yang sering membuat seseorang merasa bingung: semakin kita berusaha mendekati pasangan, justru semakin ia menjauh.
Ketika pasangan mulai lebih pendiam, jarang menghubungi, menghindari percakapan serius, atau terlihat tidak tertarik untuk menghabiskan waktu bersama, reaksi yang muncul secara alami adalah berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Kita mungkin mulai bertanya berkali-kali, meminta kepastian, mengirim pesan lebih sering, atau mencoba mendapatkan perhatian pasangan dengan berbagai cara.
Namun, ada satu persoalan penting yang sering tidak disadari.
Semakin keras seseorang mengejar pasangan yang sedang menarik diri, terkadang pasangan justru semakin merasa ingin menjauh.
Dalam psikologi hubungan, pola seperti ini dapat muncul sebagai sebuah siklus kejar-menghindar. Satu pihak merasa hubungan semakin jauh sehingga berusaha mendekat, sementara pihak lain merasa semakin tertekan sehingga semakin menarik diri. Ketika yang satu semakin mengejar, yang lain semakin menghindar.
Jika pola tersebut terus berulang, keduanya bisa merasa lelah.
Orang yang mengejar merasa tidak dicintai, tidak diprioritaskan, atau tidak mendapatkan kepastian. Sementara orang yang menghindar merasa terlalu dituntut, dikontrol, atau tidak memiliki cukup ruang.
Lalu, apa yang bisa dilakukan?
Bukan berarti Anda harus bersikap dingin atau pura-pura tidak peduli. Justru yang dibutuhkan adalah cara berkomunikasi yang lebih aman, tenang, dan tidak membuat pasangan merasa sedang dikejar.
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Jawa Pos
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