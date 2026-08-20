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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 20 Agustus 2026 | 20.33 WIB

8 Ucapan Jujur Orang yang Sama Sekali Tidak Bisa Berpura-pura Menurut Psikologi

Ucapan jujur orang yang sama sekali tidak bisa berpura-pura menurut psikologi./Magnific/jcomp - Image

Ucapan jujur orang yang sama sekali tidak bisa berpura-pura menurut psikologi./Magnific/jcomp

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa sebagian orang benar-benar tidak mampu bersikap palsu dalam interaksi sehari-hari mereka.

Kejujuran menjadi prinsip utama yang selalu dipegang teguh meski terkadang terasa sulit didengar orang lain.

Sikap autentik ini biasanya tercermin lewat kalimat tertentu yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (20/8), berikut delapan kalimat ciri khas yang biasa diucapkan orang yang sama sekali tidak bisa berpura-pura.

1. "Aku harus jujur"

Kalimat ini biasanya diucapkan untuk mempersiapkan lawan bicara sebelum menyampaikan sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan.

Mereka merasa perlu selalu bersikap autentik sehingga memberikan pendapat jujur dibanding sekadar menyenangkan orang lain.

Kejujuran memang bisa terasa menyakitkan, namun kepastian palsu justru tidak memberikan manfaat bagi siapa pun.

Bagi mereka, kejujuran bukan bentuk ketidaksopanan, melainkan tanda rasa hormat dan kepedulian yang tulus.

2. "Aku tidak suka kamu"

Editor: Hanny Suwindari
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