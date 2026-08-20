Bukan Sekadar Kebiasaan, 7 Alasan Orang Suka Mendengarkan Lagu Berulang Kali

JawaPos.com - Musik memiliki tempat yang berbeda dalam kehidupan setiap orang. Ada yang mendengarkannya sekadar sebagai hiburan, ada pula yang menjadikannya teman ketika sedang bekerja, bersantai, atau menghadapi suasana hati tertentu.

Menariknya, sebagian orang memiliki kebiasaan memutar lagu yang sama berkali-kali. Bahkan, satu lagu bisa didengarkan berulang tanpa merasa bosan. Dalam psikologi musik, kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan berbagai pengalaman emosional, ingatan, serta cara seseorang mengatur suasana hatinya.

Namun, kebiasaan ini tidak bisa digunakan untuk menentukan kepribadian seseorang secara pasti. Alasan seseorang menyukai lagu tertentu sangat personal dan dapat berbeda antara satu orang dengan lainnya.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh kemungkinan ciri atau alasan psikologis di balik kebiasaan mendengarkan lagu yang sama berulang kali.

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1. Menyukai Hal yang Familiar dan Memberikan Rasa Aman Orang yang sering mengulang lagu favorit mungkin menikmati rasa nyaman dari sesuatu yang sudah dikenalnya.

Ketika melodi, lirik, dan ritme sudah diketahui, otak tidak perlu beradaptasi dengan kejutan dari lagu baru. Hal tersebut dapat menciptakan pengalaman yang terasa lebih mudah diprediksi dan menyenangkan.

Dalam kondisi tertentu, terutama ketika kehidupan sedang terasa penuh tekanan atau tidak menentu, lagu yang familiar bisa menjadi salah satu bentuk kenyamanan sederhana.

Karena itu, kebiasaan memutar lagu berulang kali tidak selalu berarti seseorang sedang mengalami masalah. Bisa jadi ia hanya menemukan rasa senang dari musik yang sudah disukainya.

2. Memiliki Hubungan Emosional dengan Sebuah Lagu Ada lagu yang terasa begitu dekat dengan perasaan seseorang. Liriknya mungkin menggambarkan pengalaman pribadi, sedangkan melodinya mampu membangkitkan emosi tertentu.