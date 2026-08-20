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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.24 WIB

Tetap Ceria hingga Usia 70-an, 7 Kebiasaan Ini Patut Masuk Rutinitas Harian

Tips rahasia awet muda hingga usia 70-an menurut Psikologi - Image

Tips rahasia awet muda hingga usia 70-an menurut Psikologi

JawaPos.com – Bertambahnya usia merupakan bagian alami dari kehidupan. Namun, menjalani usia senja dengan tubuh yang tetap aktif dan pikiran yang sehat bukan sesuatu yang hanya bergantung pada faktor genetik.

Pola hidup, cara seseorang menghadapi perubahan, hubungan dengan orang lain, hingga kebiasaan menjaga kesehatan mental turut berperan dalam kualitas hidup ketika usia semakin bertambah.

Dalam perspektif psikologi, memiliki pola pikir positif dan tetap menjalani aktivitas yang bermakna dapat membantu seseorang mempertahankan semangat hidup serta kesejahteraan secara keseluruhan.

Dilansir dari geediting.com, berikut tujuh kebiasaan yang disebut dapat membantu seseorang tetap bugar, positif, dan bersemangat hingga memasuki usia 70-an.

1. Biasakan Melihat Kehidupan dari Sisi Positif

Pola pikir dapat memengaruhi bagaimana seseorang menjalani berbagai perubahan sepanjang hidup. Mereka yang mampu mempertahankan optimisme cenderung lebih mudah menghadapi tantangan dan tidak terlalu larut dalam kekhawatiran mengenai proses penuaan.

Bukan berarti harus selalu berpikir positif dalam setiap keadaan. Yang lebih penting adalah mampu menerima kenyataan, mencari solusi, dan tetap memiliki harapan ketika menghadapi masalah.

Sikap seperti ini dapat membantu menjaga semangat dan membuat seseorang tetap aktif menjalani kehidupan.

2. Pilih Makanan yang Memberikan Nutrisi bagi Tubuh

Kondisi tubuh juga sangat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi setiap hari. Karena itu, memilih makanan bergizi sebaiknya menjadi kebiasaan jangka panjang, bukan sekadar mengikuti tren diet tertentu.

Perbanyak makanan yang kaya nutrisi dan kurangi konsumsi makanan ultra-proses secara berlebihan. Pola makan yang seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh sekaligus menunjang energi untuk beraktivitas.

Dengan asupan yang baik, seseorang dapat lebih mudah mempertahankan kebugaran seiring bertambahnya usia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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