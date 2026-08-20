Bukan Soal Banyak Uang, 7 Sikap Ini Bisa Membuat Hidup Lebih Bahagia

JawaPos.com – Memiliki banyak uang memang dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan hidup, tetapi kondisi finansial bukan satu-satunya faktor yang menentukan kebahagiaan seseorang.

Dalam perspektif psikologi, kesejahteraan juga berkaitan dengan cara seseorang memandang kehidupan, mengelola emosi, membangun hubungan, serta menemukan makna dari apa yang dijalani sehari-hari.

Karena itu, seseorang dengan kondisi ekonomi sederhana tetap dapat merasakan kehidupan yang bermakna dan menyenangkan apabila memiliki pola perilaku yang sehat.

Orang-orang seperti ini umumnya tidak menjadikan kepemilikan materi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Mereka lebih banyak memperhatikan hubungan, pengalaman, rasa syukur, serta kemampuan menghadapi persoalan.

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Dilansir dari geediting.com, berikut tujuh perilaku yang dikaitkan dengan orang-orang yang tetap merasa bahagia meskipun tidak hidup dalam kemewahan.

1. Lebih Menghargai Pengalaman daripada Barang Bagi sebagian orang, kebahagiaan tidak harus diwujudkan melalui barang mahal atau mengikuti tren terbaru.

Mereka justru lebih menikmati pengalaman seperti melakukan perjalanan, menjalankan hobi, belajar sesuatu yang baru, atau sekadar berkumpul bersama keluarga dan sahabat.

Barang baru memang dapat memberikan kesenangan, tetapi rasa tersebut bisa berkurang setelah seseorang terbiasa memilikinya. Sebaliknya, pengalaman dapat menghasilkan kenangan yang terus melekat dan menjadi bagian dari perjalanan hidup.

Karena itu, orang yang bahagia dengan kehidupan sederhana cenderung mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk hal-hal yang memberikan makna, bukan hanya kepuasan sesaat.