Ingin Menjaga Hubungan Tetap Bahagia dan Sehat? Lakukan 8 Perilaku Ini Setiap Hari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hubungan yang bahagia dan sehat biasanya tidak dibangun hanya dari momen-momen besar seperti liburan bersama, hadiah mahal, atau perayaan ulang tahun. Justru, kualitas sebuah hubungan sering kali ditentukan oleh hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Psikologi hubungan menunjukkan bahwa pasangan yang mampu mempertahankan kedekatan dalam jangka panjang biasanya memiliki kebiasaan sederhana: mereka saling memperhatikan, berkomunikasi dengan terbuka, menghargai usaha satu sama lain, dan tahu bagaimana menghadapi konflik tanpa menghancurkan rasa aman dalam hubungan.

Menariknya, perilaku-perilaku tersebut tidak selalu membutuhkan banyak waktu. Beberapa bahkan hanya membutuhkan beberapa menit, tetapi dampaknya dapat sangat besar jika dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), jika Anda ingin menjaga hubungan tetap bahagia dan sehat, berikut 8 perilaku yang sebaiknya dilakukan setiap hari menurut prinsip-prinsip psikologi hubungan.

1. Berikan perhatian penuh ketika pasangan berbicara

Salah satu bentuk kasih sayang yang sering diremehkan adalah memberikan perhatian.

Ketika pasangan sedang bercerita tentang pekerjaannya, masalah yang dihadapinya, sesuatu yang membuatnya senang, atau bahkan hal kecil yang terjadi sepanjang hari, cobalah benar-benar hadir dalam percakapan tersebut.

Letakkan ponsel sebentar. Jangan langsung memotong pembicaraan. Jangan buru-buru mencari solusi.

Dengarkan.