Ingin Memiliki Hubungan yang Bahagia dan Sehat? Peganglah 7 Kunci Hubungan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memiliki hubungan yang bahagia dan sehat bukan berarti Anda dan pasangan tidak pernah bertengkar, tidak pernah kecewa, atau selalu memiliki pandangan yang sama. Justru, hubungan yang sehat adalah hubungan yang mampu melewati perbedaan, konflik, dan masa-masa sulit tanpa kehilangan rasa hormat dan kepedulian satu sama lain.

Dalam psikologi hubungan, kualitas sebuah hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar rasa cinta yang dimiliki dua orang. Cara pasangan berkomunikasi, menyelesaikan konflik, memberikan dukungan, menjaga kepercayaan, dan menghargai batas pribadi juga memiliki peran yang sangat besar.

Banyak orang mengira hubungan yang bahagia terjadi ketika seseorang menemukan "orang yang tepat". Padahal, hubungan yang sehat juga dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan yang tepat.

Cinta mungkin menjadi awal dari sebuah hubungan, tetapi cara Anda memperlakukan satu sama lainlah yang menentukan apakah hubungan tersebut dapat bertahan.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (14/8), jika Anda ingin memiliki hubungan yang lebih bahagia, dewasa, dan sehat, berikut tujuh kunci yang penting untuk dipegang.

1. Komunikasi yang Jujur, Terbuka, dan Aman

Komunikasi adalah salah satu fondasi terpenting dalam sebuah hubungan.

Bukan hanya tentang seberapa sering Anda berbicara dengan pasangan, tetapi tentang apakah Anda merasa aman untuk mengatakan apa yang sebenarnya Anda rasakan.

Ada perbedaan besar antara berkata, "Kamu memang tidak pernah peduli kepadaku," dengan mengatakan, "Aku merasa kurang diperhatikan akhir-akhir ini dan aku ingin kita lebih sering meluangkan waktu bersama."