Studi Ini Ungkap Sering Hangout dengan Teman Tak Selalu Bikin Orang Cerdas Bahagia, Begini Faktanya!

Ilustrasi lingkaran pertemanan yang sedang menghabiskan waktu bersama (Silicon Canals)
JawaPos.com - Selama ini, sering bertemu teman dianggap sebagai salah satu cara sederhana untuk menjaga kebahagiaan. Namun, sebuah penelitian terhadap lebih dari 15.000 orang dewasa muda di Amerika Serikat menemukan pola yang justru berlawanan pada kelompok dengan skor kecerdasan verbal lebih tinggi.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin sering seseorang bersosialisasi dengan teman, kepuasan hidup umumnya meningkat. Akan tetapi, hubungan itu melemah dan sedikit berbalik pada responden dengan tingkat kecerdasan verbal lebih tinggi.
Temuan ini mudah disalahartikan sebagai bukti bahwa orang cerdas tidak membutuhkan teman atau lebih bahagia hidup sendirian. Padahal, penelitian tersebut hanya menemukan hubungan statistik yang sangat kecil dan tidak membuktikan bahwa kecerdasan menyebabkan seseorang lebih bahagia ketika mengurangi pergaulan.
Dilansir dari Silicon Canals, Minggu (16/8), temuan tersebut berasal dari analisis data penelitian Add Health yang dilakukan Norman P. Li dari Singapore Management University dan Satoshi Kanazawa dari London School of Economics and Political Science. Penelitian mereka diterbitkan dalam British Journal of Psychology pada 2016.
1. Penelitian Melibatkan Lebih dari 15.000 Orang Dewasa Muda
Para peneliti menganalisis data Wave III dari National Longitudinal Study of Adolescent Health atau Add Health. Data tersebut berasal dari wawancara pada 2001–2002 yang melibatkan 15.197 orang berusia 18–28 tahun, dengan usia rata-rata sekitar 22 tahun.
Dalam analisis lengkap mengenai hubungan pertemanan, terdapat 14.513 responden setelah data yang tidak lengkap dikeluarkan.
Kepuasan hidup diukur melalui pertanyaan mengenai seberapa puas responden terhadap kehidupannya secara keseluruhan.
Sementara itu, kecerdasan diperkirakan menggunakan Peabody Picture Vocabulary Test, yang mengukur kemampuan verbal dan kemudian dikonversi ke skala IQ.
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Jawa Pos
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