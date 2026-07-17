Selalu Tampak Ceria, 4 Zodiak Ini Ternyata Ahli Menutupi Masalah Hidup

Ilustrasi pura-pura bahagia/freepik
JawaPos.com – Tidak sedikit orang yang memilih tetap tersenyum dan terlihat ceria meski sedang menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Di balik tawa yang mereka tunjukkan, bisa saja tersimpan tekanan, kekecewaan, atau beban yang tidak diketahui orang lain.
Dalam astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki kecenderungan lebih pandai menyembunyikan emosi dan menjaga penampilan agar tetap terlihat baik-baik saja. Mereka berusaha menutupi kesedihan demi menghindari kekhawatiran orang lain atau menjaga citra diri.
Dilansir dari Baseline, berikut empat zodiak yang dikenal paling mahir berpura-pura bahagia meski kehidupan yang dijalani tidak selalu berjalan mulus.
1. Libra
Libra selalu mencari keseimbangan dan harmoni. Mereka dikenal karena kemampuannya untuk tetap terlihat bahagia, bahkan saat sedang menghadapi kekacauan internal.
Mengapa? Karena mereka tidak ingin masalah pribadi mengganggu keseimbangan hubungan atau lingkungan sekitar.
Mereka menggunakan keterampilan ini untuk menjaga suasana tetap santai dan riang, sering kali memikul beban secara pribadi daripada membebani orang lain.
2. Capricorn
Capricorn ambisius dan berprestasi. Selalu berjuang untuk meraih kesuksesan, mereka pandai memasang wajah pemberani dan terus maju, terlepas dari apa yang sebenarnya dirasakan.
Mereka memahami bahwa hidup tidak selalu cerah dan penuh pelangi, tetapi memilih untuk menampilkan diri sebagai sosok yang tenang.
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