4 Zodiak yang Selalu Ceria dan Penuh Energi Positif Seolah Tak Pernah Memiliki Beban Hidup

Ilustrasi, orang yang selalu ceria dan penuh energi positif. Magnific/ benzoix.
JawaPos.com - Zodiak-zodiak tertentu diselimuti oleh energi unsur dan pengaruh planet yang mendorong kegembiraan dalam menghadapi kesulitan.
Membuat orang-orang yang lahir di bawah zodiak-zodiak tersebut selalu ceria dan berperilaku positif seolah tak pernah memiliki beban hidup.
Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Kamis (6/8), berikut ini empat zodiak paling ceria dan penuh energi positif itu.
1. Leo
Mereka diperintah Matahari yang memancarkan kehangatan dan keyakinan.
Membuat kehadiran, keramahan, dan perilaku ceria mereka dapat mencerahkan ruangan mana pun.
Ditambah Leo pandai berakting dan sering kali menjadi pusat perhatian.
Berkat energi api mereka yang konstan, orang lain dapat terangkat semangatnya.
2. Gemini
Mereka humoris dan memiliki sifat riang secara alami.
Berkat pengaruh Merkurius, Gemini menginspirasi keceriaan serta kemampuan adaptasi yang tidak terbatas.
Mereka juga cerdas dan selalu mampu menemukan kegembiraan meski di saat-saat sulit.
Itu yang membuat orang-orang senang menghabiskan waktu bersama mereka.
3. Libra
Libra diperintah oleh Venus sehingga secara alami semua orang terpikat dengan pesona dan perilakunya yang ceria.
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