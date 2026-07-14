Pikiran Tak Berhenti Berjalan, Ini 7 Zodiak yang Rentan Overthinking di Malam Hari

JawaPos.com - Kebiasaan memikirkan banyak hal sebelum tidur atau yang sering disebut overthinking menjadi pengalaman yang cukup umum dialami banyak orang.

Namun, dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kecenderungan lebih besar untuk terus memutar berbagai pikiran saat malam tiba.

Meski tubuh sudah merasa lelah dan membutuhkan istirahat, pikiran mereka terkadang masih aktif memikirkan kejadian, rencana, maupun berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

Mengutip Baseline, berikut tujuh zodiak yang disebut paling mudah mengalami overthinking sebelum tidur. Apakah zodiak Anda termasuk di antaranya?

1. Virgo

Bukan rahasia lagi jika Virgo dikenal dengan sifatnya yang analitis dan berorientasi pada detail.

Namun, mereka sering kali mendapati diri mengkritik kejadian-kejadian pada hari itu, setiap kesalahan kecil, setiap detail kecil.

Pencarian kesempurnaan tersebut dapat membuat mereka gelisah di malam hari, memikirkan banyak hal yang kebanyakan orang akan mengabaikannya.

2. Pisces