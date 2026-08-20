Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 20 Agustus 2026, Jaga Kehangatan di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 20 Agustus 2026, cenderung berjalan dalam suasana yang cukup stabil.
Bagi Capricorn yang sudah menikah atau memiliki pasangan, hubungan masih ditopang fondasi yang kuat, meskipun beberapa perbedaan pendapat mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari.
Kondisi yang tenang bukan berarti hubungan sepenuhnya bebas dari persoalan. Capricorn perlu menjaga cara berkomunikasi agar perbedaan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Capricorn sebaiknya tidak membawa tekanan pekerjaan ke dalam hubungan. Ketika pikiran sedang penuh atau tubuh terasa lelah, masalah sederhana terkadang bisa terlihat jauh lebih besar dari kondisi sebenarnya.
Sebelum memberikan respons terhadap perkataan pasangan yang terasa mengganggu, cobalah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri.
Memberikan jeda dapat membantu Capricorn berbicara dengan lebih rasional dan menghindari perkataan yang mungkin disesali.
Jika muncul perbedaan pendapat mengenai urusan rumah tangga, jangan menjadikan percakapan sebagai ajang untuk menentukan siapa yang paling benar. Lebih baik mencari solusi yang dapat diterima dan dijalankan oleh kedua pihak.
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Jawa Pos
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