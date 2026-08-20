Tak Harus Banyak Bicara, 8 Sikap Ini Justru Bisa Mempererat Relasi

JawaPos.com - Membangun hubungan yang dekat dengan orang lain tidak selalu membutuhkan percakapan panjang atau obrolan penuh basa-basi. Justru, hubungan yang terasa tulus sering kali tumbuh dari interaksi sederhana yang dilakukan dengan penuh perhatian.

Dalam perspektif psikologi, kualitas hubungan lebih banyak ditentukan oleh bagaimana seseorang hadir, berkomunikasi, dan memberikan respons kepada orang lain. Kejujuran, empati, serta kemampuan untuk menjadi diri sendiri dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan koneksi yang lebih bermakna.

Dilansir dari geediting.com, berikut delapan cara yang bisa dicoba untuk membangun relasi tanpa harus terjebak dalam percakapan yang terasa dipaksakan.

1. Dengarkan dengan sungguh-sungguh Salah satu cara paling sederhana untuk membuat seseorang merasa dihargai adalah dengan benar-benar mendengarkannya.

Mendengarkan bukan sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Perhatikan apa yang disampaikan, pahami konteksnya, dan cobalah menangkap perasaan yang ada di balik perkataan tersebut.

Ketika seseorang merasa didengarkan tanpa dihakimi, rasa nyaman dan kepercayaan akan lebih mudah tumbuh. Percakapan pun menjadi lebih bermakna karena kedua pihak tidak sekadar bertukar kata, tetapi benar-benar saling memahami.

2. Gunakan pertanyaan yang membuka percakapan Pertanyaan yang jawabannya hanya “ya” atau “tidak” biasanya membuat percakapan cepat berhenti. Sebaliknya, pertanyaan terbuka memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk menceritakan lebih banyak tentang dirinya.

Daripada sekadar bertanya tentang pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, kamu bisa menggali pengalaman dan pendapat mereka. Misalnya, tanyakan hal apa yang paling menyenangkan yang mereka alami hari itu.

Cara ini membuat pembicaraan terasa lebih personal tanpa harus memaksa seseorang membuka diri. Dari satu jawaban, biasanya akan muncul topik baru yang membuat interaksi semakin mengalir.