Konsentrasi Mulai Buyar? 6 Cara Sederhana untuk Mengembalikan Fokus dalam Hitungan Menit

ilustrasi orang yang sulit fokus. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pernah duduk di depan pekerjaan, tetapi pikiran justru melayang ke mana-mana? Kondisi seperti ini cukup umum terjadi, terutama ketika aktivitas sehari-hari dipenuhi pekerjaan, pesan masuk, suara di sekitar, dan berbagai hal yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan.
Memaksakan diri untuk terus bekerja ketika pikiran sudah sulit berkonsentrasi terkadang justru membuat pekerjaan semakin lambat. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah mengambil jeda singkat untuk memberi kesempatan kepada tubuh dan pikiran kembali siap bekerja.
Tak perlu melakukan aktivitas yang rumit. Beberapa kebiasaan sederhana dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit sebagai bentuk "reset" sebelum kembali menyelesaikan pekerjaan.
Berikut enam aktivitas yang bisa dicoba ketika fokus mulai berkurang, sebagaimana dilansir dari English Jagran.
Saat pikiran terasa penuh, jangan langsung memaksakan diri menyelesaikan pekerjaan. Ambil waktu sebentar untuk mengatur pernapasan.
Duduk dengan posisi nyaman, tarik napas secara perlahan melalui hidung, lalu keluarkan dengan ritme yang tenang. Ulangi beberapa kali sembari mengarahkan perhatian hanya pada proses bernapas.
Latihan pernapasan seperti ini dapat menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh lebih rileks ketika seseorang sedang menghadapi tekanan atau banyak pikiran.
Jika sudah berlama-lama di depan komputer, cobalah meninggalkan meja selama beberapa menit. Berjalan di sekitar ruangan atau melakukan peregangan sederhana sudah cukup untuk membuat tubuh kembali aktif.
Jeda semacam ini juga bisa menjadi pemisah antara periode kerja dan waktu untuk menyegarkan pikiran. Setelah tubuh kembali terasa lebih ringan, seseorang dapat melanjutkan pekerjaan dengan kondisi yang lebih siap.
Ketika pikiran dipenuhi banyak hal, latihan mindfulness bisa digunakan untuk mengembalikan perhatian ke saat ini.
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Jawa Pos
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