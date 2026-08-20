7 Perilaku yang Tidak Ditoleransi Orang yang Tak Peduli Kesan Orang Lain Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa banyak orang menghabiskan waktu untuk menjaga perasaan orang lain di sekitarnya.

Kebiasaan menyenangkan orang lain sering muncul dari keinginan menghindari konflik atau agar tetap disukai.

Namun orang yang berhasil melepaskan kebiasaan ini biasanya memiliki batasan yang jauh lebih kuat dan tegas.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (20/8), berikut tujuh perilaku yang tidak ditoleransi oleh orang yang tidak peduli terhadap kesan baik di mata orang lain.

1. Menjadi korban gaslighting

Istilah gaslighting menjadi tren di media sosial, meski banyak orang belum memahami makna sesungguhnya.

Istilah ini merujuk pada manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan kebenaran yang sebenarnya mereka ketahui.

Orang yang gemar menyenangkan orang lain lebih rentan menjadi korban karena enggan mempertanyakan sikap orang lain.

Sebaliknya, orang yang tidak peduli kesan lebih percaya pada pengalamannya sendiri dan tidak mudah dimanipulasi.