6 Hal yang Sering Dikeluhkan oleh Orang yang Tidak Memiliki Rasa Welas Asih Sama Sekali, Apa Saja?

1. Kesalahan yang Dilakukan Pekerja Sektor Jasa



Orang yang tidak memiliki rasa welas asih terhadap sesama selalu mencari-cari kesalahan para pekerja keras ini, karena bagi mereka menunjukkan empati sering kali dianggap terlalu merepotkan.



Mereka biasanya menjadi pihak pertama yang meminta bicara dengan manager jika keinginan mereka tidak terpenuhi atau meremehkan orang-orang yang sedang menjalankan tugasnya.



Mereka merasa dengan bersikap demikian membuat mereka tampak tangguh dan percaya diri.



Padahal sebenarnya orang yang memperlakukan pekerja sektor jasa dengan buruk justru sering kali dipandang sebagai sosok yang sangat tidak menyenangkan.



2. Ketika Orang Lain Memiliki Masalah yang Nyata



Mereka mungkin menjadi pihak pertama yang melontarkan keluhan, namun mereka juga akan menjadi yang pertama mengeluhkan orang lain yang sedang mengeluh.



Terdengar konyol memang.



Bisa juga mereka menjadi pihak pertama yang mengalihkan pembicaraan dan menyepelekan masalah nyata yang sedang dihadapi orang lain.



Ini terjadi karena kemunafikan dan kurangnya welas asih berjalan beriringan.



Keduanya muncul ketika seseorang enggan melihat diri sendiri secara jujur atau objektif.



Mereka lebih senang bila Anda memendam keluhan itu sendiri agar mereka tidak perlu repot menghadapinya.



Tapi, bisa dipastikan saat mereka merasa dirugikan, Anda-lah orang pertama yang akan mendengar keluhan mereka.



3. Bagaimana Semua Orang Menjadi Terlalu Sensitif Belakangan Ini



Mereka sering kali menganggap emosi orang lain sebagai beban, bukan sesuatu yang patut diberi ruang.



Selain kerap mengeluhkan kebiasaan orang lain yang suka mengeluh, mereka juga terus-menerus mempermasalahkan sifat sensitif orang lain secara umum.



Maksudnya, mereka menjadi orang pertama yang menyuruh orang lain untuk bersikap lebih tangguh dan melupakan masalah yang dihadapi, karena mereka memandang sifat sensitif sebagai hal yang tidak menyenangkan dan merepotkan.



Mereka sering mengeluh bahwa orang-orang zaman sekarang terlalu sensitif.



Padahal, manusia memang selalu memiliki sisi sensitif.



Faktanya, justru sifat sensitif dalam diri mereka yang membuat mereka merasa terganggu saat melihat orang lain bersikap sensitif.



Orang yang tidak memiliki rasa welas asih sama sekali tidak mampu membayangkan bahwa hal yang bagi mereka biasa-biasa saja bisa jadi mengganggu orang lain.



Mereka tidak mampu menunjukkan simpati terhadap persoalan yang tidak berdampak langsung pada diri mereka sendiri.



Ini sungguh menyedihkan.



4. Saat Orang-Orang di Sekitar Menunjukkan Kegembiraan



Mereka yang tidak memiliki empati sama sekali akan merasa sangat terganggu ketika orang lain memperlihatkan emosi positif mereka.



Kehadiran sosok yang ceria tidak akan melunakkan hati mereka.



Mereka tidak tahan melihat orang lain berbahagia di dekat mereka, karena hal tersebut mengingatkan mereka pada betapa hampa atau minimnya rasa bahagia dalam diri mereka sendiri.



Alih-alih berinteraksi dengan orang yang ceria di sampingnya, mereka justru melampiaskan perasaan negatif dan mengeluhkan betapa menyebalkannya orang tersebut.



Dan tahukah, sikap itu justru membuat mereka semakin terisolasi karena mereka menjauhkan orang lain dari diri mereka.



5. Kesuksesan Orang Lain



Tidak mampu mengelola rasa iri, itulah mereka yang minim welas asih.



Mereka hanya terpaku pada diri sendiri dan kekurangan mereka ialah tidak tahan melihat orang lain sukses.



Sama seperti saat melihat orang lain berbahagia yang membuat mereka merasa terganggu.



Menyaksikan keberhasilan orang lain sementara mereka sendiri jalan di tempat memicu mereka untuk mengeluh.



Mereka tidak mampu dan tidak mau mengubah rasa iri tersebut menjadi motivasi bagi diri mereka sendiri.



6. Orang yang Meminta Tanggung Jawab atas Tindakan Mereka



Bagi orang yang tidak memiliki rasa welas asih sama sekali, konsep tanggung jawab menjadi sesuatu yang sulit untuk dipahami.



Mereka menganggap perasaan terluka (meski ketika mereka penyebabnya) adalah masalah yang harus ditangani orang lain, bukan diri mereka sendiri.



Lalu, saat seseorang merasa terluka akibat perbuatan mereka, mereka justru membalikkan keadaan bahkan menyalahkan orang yang terluka tersebut.



Orang-orang seperti ini merasa bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apa pun sehingga sulit memahami mengapa mereka perlu meminta maaf atas tindakan mereka.***