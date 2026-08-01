Alami Depresi? Simak 10 Tips Self-Care yang Efektif untuk Mengatasinya

JawaPos.com - Depresi adalah kondisi yang bisa dialami siapa saja dan sering kali tidak mudah untuk diatasi.

Meski demikian, ada berbagai cara yang dapat Anda lakukan untuk merawat diri secara mandiri agar lebih kuat menghadapi tantangan emosional.

Strategi self-care yang tepat dapat membantu mengurangi gejala depresi, meningkatkan suasana hati, serta memberikan rasa tenang dalam kehidupan sehari-hari.

Self-care bukanlah pengganti perawatan medis profesional, tetapi bisa menjadi pelengkap yang bermanfaat.

Dengan menerapkan kebiasaan positif, Anda dapat menciptakan rutinitas yang mendukung kesehatan mental.

Artikel ini akan membahas 10 ide self-care yang terbukti efektif membantu mengurangi depresi dan membuat Anda lebih seimbang dalam menjalani hidup.

Simak 10 poin berikut yang dirangkum dari kanal Youtube Psych2Go.

1. Journaling

Menulis jurnal merupakan cara sederhana namun memiliki dampak besar dalam mengelola perasaan.

Dengan menuliskan isi hati dan pikiran, Anda dapat lebih memahami diri sendiri dan mengurangi beban emosional.

Proses ini juga membantu Anda untuk mengidentifikasi pola pikiran negatif yang sering muncul.

Selain itu, journaling dapat menjadi sarana refleksi diri yang sehat.

Anda bisa menuliskan pencapaian kecil setiap hari untuk meningkatkan rasa percaya diri.

Aktivitas ini juga memberi ruang untuk mengekspresikan emosi tanpa takut dihakimi.