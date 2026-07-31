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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 22.17 WIB

Lingkungan Kerja Toxic dan Gaslighting, Bisa Tingkatkan Risiko Depresi hingga Bunuh Diri

ilustrasi gambar dari pinterest - Image

ilustrasi gambar dari pinterest

JawaPos.com - Lingkungan kerja yang tidak sehat bukan hanya memengaruhi produktivitas, tetapi juga dapat mengancam kesehatan mental.

Bentuk kekerasan psikologis yang sering luput disadari adalah gaslighting, yaitu manipulasi yang membuat seseorang meragukan ingatan, penilaian, atau bahkan kewarasannya sendiri.

Menurut Psychology Today, jika berlangsung terus-menerus, gaslighting di tempat kerja dapat menyebabkan tekanan emosional yang sangat berat hingga meningkatkan risiko bunuh diri pada sebagian orang.

Gaslighting di lingkungan profesional dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti atasan yang terus-menerus menyangkal ucapan atau keputusan yang pernah dibuat, menyalahkan karyawan atas kesalahan yang bukan tanggung jawabnya, meremehkan pendapat, atau membuat korban merasa dirinya selalu menjadi penyebab masalah.

Karena terjadi secara berulang dan sering kali dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, korban perlahan kehilangan rasa percaya diri dan mulai mempertanyakan kemampuan maupun persepsinya sendiri.

Gaslighting yang berkepanjangan dapat memicu stres kronis, kecemasan, depresi, gangguan tidur, hingga kelelahan emosional (burnout). Pada kondisi yang lebih serius, seseorang bisa merasa tidak berdaya, terisolasi, dan kehilangan harapan.

Artikel tersebut menekankan bahwa risiko bunuh diri biasanya tidak disebabkan oleh satu kejadian, melainkan akumulasi tekanan psikologis yang terus berlangsung tanpa adanya dukungan atau jalan keluar. 

Pekerja harus mengenali tanda-tanda lingkungan kerja yang tidak sehat sejak dini. Mendokumentasikan percakapan atau keputusan penting, mencari dukungan dari rekan kerja yang tepercaya, memanfaatkan jalur pelaporan di perusahaan jika tersedia, serta berkonsultasi dengan psikolog dapat membantu melindungi kesehatan mental.

Jika situasinya tidak kunjung membaik, mempertimbangkan untuk mencari lingkungan kerja yang lebih aman juga merupakan langkah yang wajar demi menjaga kesejahteraan diri.

Pada akhirnya, tempat kerja yang sehat seharusnya menjadi ruang untuk berkembang, bukan sumber ketakutan atau manipulasi.

Editor: Hanny Suwindari
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