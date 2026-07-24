Jika Anda Ingin Mencoba Bangkit dari Depresi, Lakukan 6 Hal Sederhana Ini yang Ampuh Membantu Menurut Psikologi

seseorang yang bangkit dari depresi / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Depresi bukan sekadar merasa sedih atau kehilangan semangat selama beberapa hari. Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan emosi, hingga menjalani aktivitas sehari-hari. Orang yang mengalami depresi sering kali kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu disukai, sulit berkonsentrasi, mengalami perubahan pola tidur dan makan, bahkan merasa hidup tidak lagi memiliki harapan.

Kabar baiknya, depresi dapat ditangani. Penanganannya sering kali melibatkan kombinasi terapi psikologis, perubahan gaya hidup, dukungan sosial, dan pada beberapa kasus, pengobatan dari dokter. Meski langkah-langkah sederhana tidak dapat menggantikan terapi profesional, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan positif tertentu dapat membantu mengurangi gejala depresi dan mendukung proses pemulihan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (24/7), jika Anda sedang berjuang menghadapi depresi atau merasa suasana hati terus menurun, berikut enam langkah sederhana yang dapat Anda mulai lakukan.



1. Mulailah Bergerak dengan Aktivitas Fisik Ringan



Banyak orang berpikir bahwa olahraga harus berat agar memberikan manfaat. Padahal, berjalan kaki selama 20–30 menit setiap hari sudah dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental.



Menurut psikologi dan ilmu saraf, aktivitas fisik membantu meningkatkan produksi endorfin, serotonin, dan dopamin. Ketiga zat kimia di otak ini berperan dalam mengatur suasana hati, motivasi, dan rasa bahagia.



Jika Anda merasa sulit memulai, jangan memaksakan diri melakukan olahraga intensitas tinggi. Mulailah dari aktivitas sederhana seperti:



Berjalan santai di sekitar rumah.

Peregangan selama 10 menit.

Bersepeda ringan.

Menari mengikuti musik favorit.



Yang terpenting adalah konsistensi, bukan intensitas.



2. Jangan Mengisolasi Diri



Saat depresi muncul, banyak orang justru menarik diri dari keluarga dan teman-teman. Padahal, isolasi sosial sering kali memperburuk kondisi psikologis.



Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu faktor pelindung terkuat terhadap depresi. Berbicara dengan orang yang dipercaya dapat membantu mengurangi beban emosional dan memberikan rasa bahwa kita tidak sendirian.



Anda tidak harus langsung menceritakan semua masalah. Mulailah dengan hal sederhana, seperti:



Menghubungi sahabat.

Mengobrol dengan anggota keluarga.

Bertemu teman untuk minum kopi.

Bergabung dengan komunitas yang memiliki minat serupa.



Interaksi kecil tetap memiliki manfaat bagi kesehatan mental.



3. Atur Pola Tidur Secara Konsisten



Hubungan antara tidur dan depresi sangat erat. Kurang tidur dapat memperburuk gejala depresi, sementara depresi juga sering menyebabkan insomnia atau tidur berlebihan.



Psikolog menyarankan menjaga ritme sirkadian dengan cara:



Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari.

Menghindari penggunaan ponsel satu jam sebelum tidur.

Mengurangi konsumsi kafein pada sore dan malam hari.

Membuat kamar tidur nyaman dan minim cahaya.



Tidur yang berkualitas membantu otak mengatur emosi dan memperbaiki fungsi kognitif.



4. Latih Pikiran dengan Rasa Syukur dan Mindfulness



Depresi sering membuat seseorang terjebak dalam pikiran negatif yang terus berulang.



Salah satu teknik yang banyak digunakan dalam psikologi modern adalah mindfulness, yaitu melatih perhatian pada momen saat ini tanpa menghakimi.



Anda dapat memulai dengan:



Menarik napas perlahan selama lima menit.

Mengamati suara di sekitar.

Menyadari sensasi tubuh.

Menuliskan tiga hal yang masih bisa disyukuri setiap hari.



Latihan sederhana ini tidak menghilangkan masalah secara instan, tetapi dapat membantu mengurangi kecenderungan berpikir negatif secara berlebihan.



5. Pecah Target Besar Menjadi Langkah Kecil



Ketika depresi menyerang, tugas sederhana seperti mandi, mencuci piring, atau membalas pesan bisa terasa sangat berat.



Dalam terapi perilaku, psikolog sering menggunakan pendekatan behavioral activation, yaitu membantu seseorang tetap melakukan aktivitas yang bermakna meskipun motivasi sedang rendah.



Contohnya:



Jangan berpikir membersihkan seluruh rumah.

Mulailah dengan merapikan satu meja.

Setelah selesai, lanjutkan ke tugas kecil berikutnya.



Keberhasilan kecil dapat memberikan rasa pencapaian yang perlahan meningkatkan motivasi.



6. Jangan Ragu Mencari Bantuan Profesional



Ini merupakan langkah yang paling penting.



Jika gejala depresi berlangsung lebih dari dua minggu, mengganggu pekerjaan, sekolah, hubungan sosial, atau muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri, segera temui psikolog atau psikiater.



Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk merawat diri sendiri.



Terapi psikologis seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Interpersonal Therapy (IPT), maupun pengobatan yang diresepkan psikiater telah terbukti efektif membantu banyak orang pulih dari depresi.



Semakin cepat mendapatkan bantuan, semakin besar peluang pemulihan.



Hal yang Perlu Diingat



Enam langkah di atas bukanlah "obat" yang dapat menyembuhkan depresi secara instan. Namun, kebiasaan-kebiasan tersebut memiliki dasar ilmiah dan sering menjadi bagian dari program penanganan depresi yang direkomendasikan oleh para profesional kesehatan mental.



Jika Anda sedang mengalami depresi, jangan menyalahkan diri sendiri. Depresi bukan tanda kurang iman, kurang kuat, atau kurang bersyukur. Ini adalah kondisi kesehatan yang dapat dialami siapa saja dan layak mendapatkan penanganan yang tepat.



Proses pemulihan memang membutuhkan waktu. Akan ada hari yang terasa lebih baik dan ada hari yang terasa lebih berat. Yang terpenting adalah tetap melangkah sedikit demi sedikit dan tidak ragu meminta bantuan ketika diperlukan.





Catatan penting: Bila Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami pikiran untuk bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, segera hubungi layanan darurat setempat atau tenaga kesehatan mental terdekat. Dukungan profesional dapat menyelamatkan nyawa.***