Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.54 WIB

Lebih Nyaman Belanja dari Rumah, 7 Sifat Ini Ternyata Bisa Terlihat Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang lebih suka belanja online - Image

Ilustrasi seseorang yang lebih suka belanja online

JawaPos.com - Perkembangan teknologi membuat aktivitas belanja menjadi jauh lebih mudah. Kini, berbagai kebutuhan mulai dari pakaian, makanan, perangkat elektronik, hingga perlengkapan rumah dapat dipesan tanpa harus keluar rumah.

Bagi sebagian orang, berbelanja melalui aplikasi bahkan terasa jauh lebih menyenangkan dibandingkan datang langsung ke pusat perbelanjaan atau toko fisik.

Pilihan tersebut memang bisa dipengaruhi oleh faktor praktis. Namun, dalam konteks psikologi perilaku konsumen, kebiasaan berbelanja secara online juga dapat berkaitan dengan cara seseorang mengatur waktu, mengambil keputusan, serta mencari kenyamanan.

Dilansir dari Geediting, berikut beberapa karakter yang kerap dikaitkan dengan orang yang lebih senang berbelanja secara online.

1. Menghargai Waktu dan Kepraktisan

Orang yang memilih belanja online umumnya tidak ingin waktunya habis untuk perjalanan, mencari tempat parkir, atau mengantre di kasir.

Dengan beberapa sentuhan pada layar, barang yang dibutuhkan dapat langsung dipesan. Mereka cenderung menyukai aktivitas yang sederhana, cepat, dan tidak membutuhkan banyak langkah.

Kebiasaan tersebut dapat mencerminkan kemampuan mengutamakan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Suka Membandingkan Sebelum Membeli

Platform belanja online memberikan kesempatan untuk melihat banyak pilihan sekaligus. Harga, spesifikasi, ulasan pembeli, hingga kualitas produk dapat dibandingkan sebelum menentukan pilihan.

Karena itu, sebagian penggemar belanja online cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka lebih suka mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan uang.

3. Nyaman Melakukan Sesuatu Secara Mandiri

Tidak semua orang menikmati suasana toko yang ramai atau interaksi langsung dengan penjual.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Ceroboh, 8 Hal Ini Bisa Terlihat dari Orang yang Sering Menabrak Benda - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Ceroboh, 8 Hal Ini Bisa Terlihat dari Orang yang Sering Menabrak Benda

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.41 WIB

7 Pola Masa Kecil yang Dapat Membuat Seseorang Lebih Tertutup dalam Menunjukkan Emosi - Image
Kepribadian

7 Pola Masa Kecil yang Dapat Membuat Seseorang Lebih Tertutup dalam Menunjukkan Emosi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.27 WIB

Terlihat Aneh bagi Orang Lain, 8 Sikap Ini Bisa Muncul pada Orang Berpikiran Tajam - Image
Kepribadian

Terlihat Aneh bagi Orang Lain, 8 Sikap Ini Bisa Muncul pada Orang Berpikiran Tajam

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore