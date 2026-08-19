Lebih Nyaman Belanja dari Rumah, 7 Sifat Ini Ternyata Bisa Terlihat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Perkembangan teknologi membuat aktivitas belanja menjadi jauh lebih mudah. Kini, berbagai kebutuhan mulai dari pakaian, makanan, perangkat elektronik, hingga perlengkapan rumah dapat dipesan tanpa harus keluar rumah.

Bagi sebagian orang, berbelanja melalui aplikasi bahkan terasa jauh lebih menyenangkan dibandingkan datang langsung ke pusat perbelanjaan atau toko fisik.

Pilihan tersebut memang bisa dipengaruhi oleh faktor praktis. Namun, dalam konteks psikologi perilaku konsumen, kebiasaan berbelanja secara online juga dapat berkaitan dengan cara seseorang mengatur waktu, mengambil keputusan, serta mencari kenyamanan.

Dilansir dari Geediting, berikut beberapa karakter yang kerap dikaitkan dengan orang yang lebih senang berbelanja secara online.

1. Menghargai Waktu dan Kepraktisan Orang yang memilih belanja online umumnya tidak ingin waktunya habis untuk perjalanan, mencari tempat parkir, atau mengantre di kasir.

Dengan beberapa sentuhan pada layar, barang yang dibutuhkan dapat langsung dipesan. Mereka cenderung menyukai aktivitas yang sederhana, cepat, dan tidak membutuhkan banyak langkah.

Kebiasaan tersebut dapat mencerminkan kemampuan mengutamakan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Suka Membandingkan Sebelum Membeli Platform belanja online memberikan kesempatan untuk melihat banyak pilihan sekaligus. Harga, spesifikasi, ulasan pembeli, hingga kualitas produk dapat dibandingkan sebelum menentukan pilihan.

Karena itu, sebagian penggemar belanja online cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka lebih suka mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan uang.