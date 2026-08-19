Tak Selalu Buruk, 7 Kebiasaan yang Sering Ditemukan pada Orang dengan Rasa Ingin Tahu Tinggi

JawaPos.com - Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam berpikir dan menjalani aktivitas sehari-hari. Beberapa perilaku bahkan kerap dianggap aneh hanya karena tidak sesuai dengan kebiasaan mayoritas.

Padahal, dari sudut pandang psikologi, sejumlah kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan proses kognitif seperti kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan memecahkan masalah, hingga cara seseorang menyaring informasi.

Meski demikian, penting dipahami bahwa satu kebiasaan saja tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang cerdas atau memiliki kemampuan intelektual tinggi. Kebiasaan tersebut lebih tepat dilihat sebagai fenomena menarik yang mungkin berhubungan dengan pola pikir tertentu.

Dilansir dari geediting.com, berikut tujuh perilaku yang sering dikaitkan dengan kemampuan kognitif dan kreativitas.

1. Sering Melamun dan Membiarkan Pikiran Mengembara Melamun tidak selalu berarti seseorang sedang tidak produktif. Dalam kondisi tertentu, pikiran yang bebas berkelana justru dapat membantu seseorang mengembangkan ide dan menemukan hubungan antara berbagai informasi.

Ketika tidak sedang berkonsentrasi pada tugas tertentu, otak tetap dapat melakukan proses pengolahan informasi. Dari sinilah terkadang muncul gagasan baru, solusi terhadap masalah, atau sudut pandang yang sebelumnya belum terpikirkan.

Karena itu, sesekali membiarkan pikiran beristirahat dan mengembara bisa menjadi bagian dari proses kreatif.

2. Lebih Produktif Saat Suasana Malam Sebagian orang merasa pikirannya justru lebih aktif ketika suasana mulai tenang pada malam hari. Minimnya gangguan membuat mereka lebih mudah berkonsentrasi pada pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan pemikiran mendalam.

Namun, menjadi pribadi yang aktif pada malam hari bukan berarti otomatis lebih cerdas. Produktivitas seseorang sangat dipengaruhi oleh ritme tubuh, kebiasaan tidur, lingkungan, dan jenis pekerjaan yang dilakukan.