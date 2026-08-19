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Rabbany Wanadriani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.48 WIB

Bukan Berarti Lemah, 7 Kelebihan Ini Membuat Introvert Patut Dibanggakan

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menjadi seorang introvert terkadang membuat seseorang merasa berbeda dari lingkungan sekitarnya. Mereka sering dianggap terlalu pendiam, tidak banyak bergaul, atau lebih nyaman berada dalam kesendirian.

Padahal, kecenderungan untuk lebih tenang dan banyak mengamati bukan berarti seseorang memiliki kekurangan. Introvert justru mempunyai sejumlah karakter positif yang dapat menjadi keunggulan dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Dilansir dari IntrovertDear, ada beberapa kualitas yang membuat seseorang tidak perlu merasa rendah diri karena memiliki kepribadian introvert.

1. Tidak Sembarangan Berbicara

Introvert biasanya tidak terburu-buru mengeluarkan pendapat. Mereka cenderung memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan.

Kebiasaan tersebut membuat pembicaraan mereka sering kali lebih terarah. Mereka lebih mengutamakan isi dan makna daripada sekadar banyak berbicara.

2. Mampu Berkonsentrasi dengan Baik

Ketika sudah tertarik pada suatu hal, seorang introvert dapat mencurahkan perhatian yang besar untuk menyelesaikannya.

Mereka biasanya nyaman membuat perencanaan dan mengerjakan sesuatu secara mendalam. Kemampuan tersebut dapat menjadi keuntungan ketika menghadapi pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan konsentrasi tinggi.

3. Menjadi Pendengar yang Baik

Tidak selalu mendominasi percakapan justru bisa menjadi kelebihan. Introvert umumnya lebih nyaman memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara.

Mereka dapat memperhatikan detail dalam percakapan, termasuk ekspresi, nada suara, dan bahasa tubuh. Karena itu, keberadaan mereka sering membuat orang lain merasa dihargai dan didengarkan.

4. Tidak Terburu-buru Mengambil Keputusan

Sebelum menentukan pilihan, seorang introvert cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan terlebih dahulu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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