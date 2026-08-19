Bukan Berarti Lemah, 7 Kelebihan Ini Membuat Introvert Patut Dibanggakan

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Menjadi seorang introvert terkadang membuat seseorang merasa berbeda dari lingkungan sekitarnya. Mereka sering dianggap terlalu pendiam, tidak banyak bergaul, atau lebih nyaman berada dalam kesendirian.
Padahal, kecenderungan untuk lebih tenang dan banyak mengamati bukan berarti seseorang memiliki kekurangan. Introvert justru mempunyai sejumlah karakter positif yang dapat menjadi keunggulan dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.
Dilansir dari IntrovertDear, ada beberapa kualitas yang membuat seseorang tidak perlu merasa rendah diri karena memiliki kepribadian introvert.
Introvert biasanya tidak terburu-buru mengeluarkan pendapat. Mereka cenderung memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan.
Kebiasaan tersebut membuat pembicaraan mereka sering kali lebih terarah. Mereka lebih mengutamakan isi dan makna daripada sekadar banyak berbicara.
Ketika sudah tertarik pada suatu hal, seorang introvert dapat mencurahkan perhatian yang besar untuk menyelesaikannya.
Mereka biasanya nyaman membuat perencanaan dan mengerjakan sesuatu secara mendalam. Kemampuan tersebut dapat menjadi keuntungan ketika menghadapi pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan konsentrasi tinggi.
Tidak selalu mendominasi percakapan justru bisa menjadi kelebihan. Introvert umumnya lebih nyaman memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara.
Mereka dapat memperhatikan detail dalam percakapan, termasuk ekspresi, nada suara, dan bahasa tubuh. Karena itu, keberadaan mereka sering membuat orang lain merasa dihargai dan didengarkan.
Sebelum menentukan pilihan, seorang introvert cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan terlebih dahulu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1