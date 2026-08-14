Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.23 WIB

Tak Banyak Bicara, 7 Kelebihan Introvert Ini Sering Luput dari Perhatian

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menjadi pribadi introvert terkadang membuat seseorang merasa berbeda dari lingkungan sekitarnya. Di tengah budaya yang sering menganggap orang aktif berbicara dan mudah bergaul sebagai sesuatu yang ideal, pribadi yang lebih tenang bisa saja dianggap pemalu atau kurang percaya diri.

Padahal, introversi bukan berarti seseorang tidak mampu bersosialisasi. Introvert lebih berkaitan dengan kecenderungan seseorang menikmati lingkungan yang lebih tenang dan membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi setelah banyak berinteraksi.

Di balik sifatnya yang cenderung tenang, orang dengan kecenderungan introvert juga dapat memiliki sejumlah kualitas positif. Melansir Introvert, Dear, berikut beberapa karakter yang dapat menjadi kekuatan bagi seorang introvert.

1. Tidak Sembarangan Berbicara

Orang introvert sering kali membutuhkan waktu untuk memikirkan sesuatu sebelum mengutarakannya. Mereka cenderung tidak terburu-buru memenuhi suasana dengan percakapan.

Kebiasaan tersebut dapat menjadi keuntungan dalam situasi tertentu. Dengan mempertimbangkan ucapan terlebih dahulu, seseorang memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan secara lebih jelas dan terarah.

Artinya, lebih sedikit berbicara bukan berarti tidak memiliki sesuatu untuk disampaikan. Terkadang, seseorang hanya memilih menunggu sampai memiliki hal yang benar-benar ingin dikatakan.

2. Mampu Memusatkan Perhatian

Lingkungan yang tenang dapat membantu sebagian introvert berkonsentrasi pada pekerjaan atau aktivitas yang sedang dilakukan.

Ketika sudah menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, mereka dapat menghabiskan waktu cukup lama untuk mempelajari atau menyelesaikannya.

Kemampuan untuk berkonsentrasi ini bisa membantu ketika seseorang harus mengerjakan proyek yang membutuhkan ketekunan dan perhatian terhadap detail.

3. Menjadi Pendengar yang Baik

Tidak semua percakapan harus diisi dengan banyak bicara. Menjadi pendengar yang baik juga merupakan kemampuan penting dalam sebuah hubungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Kelebihan Introvert yang Sering Tak Disadari, Justru Bisa Jadi Alasan untuk Bangga - Image
Kepribadian

7 Kelebihan Introvert yang Sering Tak Disadari, Justru Bisa Jadi Alasan untuk Bangga

Jumat, 14 Agustus 2026 | 03.22 WIB

5 Zodiak Paling Introvert, Lebih Suka Menyendiri Sepanjang Waktu - Image
Zodiak

5 Zodiak Paling Introvert, Lebih Suka Menyendiri Sepanjang Waktu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.20 WIB

Sendirian Bikin Tenang, Ini 4 Zodiak yang Konon Paling Introvert - Image
Zodiak

Sendirian Bikin Tenang, Ini 4 Zodiak yang Konon Paling Introvert

Senin, 10 Agustus 2026 | 01.44 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore