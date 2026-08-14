Tak Banyak Bicara, 7 Kelebihan Introvert Ini Sering Luput dari Perhatian

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menjadi pribadi introvert terkadang membuat seseorang merasa berbeda dari lingkungan sekitarnya. Di tengah budaya yang sering menganggap orang aktif berbicara dan mudah bergaul sebagai sesuatu yang ideal, pribadi yang lebih tenang bisa saja dianggap pemalu atau kurang percaya diri.
Padahal, introversi bukan berarti seseorang tidak mampu bersosialisasi. Introvert lebih berkaitan dengan kecenderungan seseorang menikmati lingkungan yang lebih tenang dan membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi setelah banyak berinteraksi.
Di balik sifatnya yang cenderung tenang, orang dengan kecenderungan introvert juga dapat memiliki sejumlah kualitas positif. Melansir Introvert, Dear, berikut beberapa karakter yang dapat menjadi kekuatan bagi seorang introvert.
Orang introvert sering kali membutuhkan waktu untuk memikirkan sesuatu sebelum mengutarakannya. Mereka cenderung tidak terburu-buru memenuhi suasana dengan percakapan.
Kebiasaan tersebut dapat menjadi keuntungan dalam situasi tertentu. Dengan mempertimbangkan ucapan terlebih dahulu, seseorang memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan secara lebih jelas dan terarah.
Artinya, lebih sedikit berbicara bukan berarti tidak memiliki sesuatu untuk disampaikan. Terkadang, seseorang hanya memilih menunggu sampai memiliki hal yang benar-benar ingin dikatakan.
Lingkungan yang tenang dapat membantu sebagian introvert berkonsentrasi pada pekerjaan atau aktivitas yang sedang dilakukan.
Ketika sudah menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, mereka dapat menghabiskan waktu cukup lama untuk mempelajari atau menyelesaikannya.
Kemampuan untuk berkonsentrasi ini bisa membantu ketika seseorang harus mengerjakan proyek yang membutuhkan ketekunan dan perhatian terhadap detail.
Tidak semua percakapan harus diisi dengan banyak bicara. Menjadi pendengar yang baik juga merupakan kemampuan penting dalam sebuah hubungan.
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Jawa Pos
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