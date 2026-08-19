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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.41 WIB

Bukan Sekadar Ceroboh, 8 Hal Ini Bisa Terlihat dari Orang yang Sering Menabrak Benda

Ilustrasi seseorang yang sering menabrak benda saat berjalan - Image

Ilustrasi seseorang yang sering menabrak benda saat berjalan

JawaPos.com – Berjalan sambil tiba-tiba membentur meja, tiang, kursi, atau benda lain merupakan kejadian yang cukup umum. Meski sering dianggap sebagai tindakan ceroboh, kebiasaan tersebut bisa terjadi karena berbagai alasan.

Seseorang mungkin terlalu larut dalam pikirannya, kehilangan fokus sesaat, atau tidak sepenuhnya memperhatikan kondisi di sekitarnya. Karena itu, perilaku sederhana seperti ini tidak selalu tepat jika langsung dikaitkan dengan sifat ceroboh.

Dilansir dari Geediting, ada sejumlah karakter yang kerap dikaitkan dengan orang yang mudah kehilangan perhatian terhadap lingkungan ketika sedang berjalan.

Berikut delapan ciri yang mungkin terlihat.

1. Pikirannya Dipenuhi Banyak Hal

Ada orang yang secara fisik sedang berjalan, tetapi pikirannya justru sibuk memikirkan berbagai hal. Mereka mungkin tengah menyusun rencana, memikirkan pekerjaan, atau membayangkan sesuatu yang ingin dilakukan.

Kesibukan mental tersebut membuat perhatian terhadap lingkungan sekitar menjadi berkurang. Akibatnya, benda yang sebenarnya berada di depan mata bisa luput dari perhatian.

2. Sering Mengalami Mind Wandering

Kondisi ketika pikiran berpindah dari situasi yang sedang dijalani ke hal lain dikenal sebagai mind wandering.

Orang yang mudah mengalami kondisi ini bisa saja berjalan sambil memikirkan percakapan sebelumnya, masalah yang belum selesai, atau rencana untuk masa depan. Tubuh tetap bergerak, tetapi perhatian mental tidak sepenuhnya berada pada aktivitas tersebut.

3. Memiliki Pola Pikir Kreatif

Pikiran yang mudah berpindah dari satu gagasan ke gagasan lain juga dapat membuat seseorang melihat berbagai kemungkinan yang tidak terpikirkan oleh orang lain.

Mereka mungkin senang mengeksplorasi ide baru dan menghubungkan berbagai hal dengan cara yang berbeda. Namun, ketika terlalu tenggelam dalam proses berpikir tersebut, perhatian terhadap lingkungan sekitar bisa ikut menurun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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