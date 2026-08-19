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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.07 WIB

Pasangan Anda Tidak Berusaha Menyelesaikan Masalah Hubungan, Mungkin Dia Memiliki 7 Alasan Ini

seseorang yang tidak berusaha menyelesaikan masalah./Magnific/yanalya - Image

seseorang yang tidak berusaha menyelesaikan masalah./Magnific/yanalya

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, masalah sebenarnya adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Dua orang yang memiliki latar belakang, cara berpikir, kebutuhan emosional, dan kebiasaan berbeda tentu sesekali akan mengalami konflik.

Namun, ada perbedaan besar antara memiliki masalah dalam hubungan dan tidak mau berusaha menyelesaikan masalah tersebut.

Ketika Anda terus mencoba mengajak pasangan berbicara, mencari jalan tengah, memperbaiki komunikasi, atau menyelamatkan hubungan, tetapi dia justru terlihat pasif, menghindar, diam, atau seolah tidak peduli, wajar jika Anda mulai bertanya-tanya:

"Apakah dia masih mencintai saya?"

"Mengapa hanya saya yang berusaha?"

"Apakah hubungan ini masih penting baginya?"

Tidak selalu mudah menemukan jawabannya. Sikap pasangan yang tidak berusaha menyelesaikan masalah belum tentu langsung berarti bahwa dia tidak mencintai Anda. Dalam psikologi hubungan, seseorang bisa menghindari konflik karena berbagai alasan—mulai dari ketakutan, pengalaman masa lalu, pola komunikasi yang buruk, sampai perasaan bahwa hubungan tersebut sudah tidak memiliki masa depan.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), terdapat 7 alasan yang mungkin menjelaskan mengapa pasangan Anda tidak berusaha menyelesaikan masalah dalam hubungan.

1. Dia Menghindari Konflik Karena Takut Situasi Menjadi Lebih Buruk

Ada orang yang ketika menghadapi masalah justru ingin segera membicarakannya. Mereka merasa bahwa masalah akan menjadi lebih ringan jika dibicarakan secara terbuka.

Editor: Hanny Suwindari
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