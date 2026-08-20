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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 20 Agustus 2026 | 21.23 WIB

7 Alasan Mengapa Begitu Banyak Orang Merasa Diri Mereka Tidak Berarti Menurut Psikologi

seseorang yang merasa dirinya tidak berarti./Magnific/stefamerpik - Image

seseorang yang merasa dirinya tidak berarti./Magnific/stefamerpik

JawaPos.com - Pernahkah seseorang merasa hidupnya tidak memiliki arti, meskipun dari luar kehidupannya terlihat baik-baik saja?

Ia mungkin memiliki pekerjaan, keluarga, teman, pendidikan, bahkan pencapaian yang membanggakan. Namun, di dalam dirinya muncul pertanyaan yang sulit dijelaskan: “Sebenarnya, apa gunanya saya?”, “Apakah keberadaan saya benar-benar penting?”, atau “Kalau saya tidak ada, apakah ada yang peduli?”

Perasaan seperti ini ternyata cukup manusiawi. Dalam psikologi, rasa tidak berarti tidak selalu muncul karena seseorang benar-benar tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Sering kali, masalahnya justru terletak pada cara seseorang menilai dirinya sendiri, memaknai kehidupannya, dan membandingkan dirinya dengan orang lain.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat membantu menjelaskan mengapa seseorang bisa merasa dirinya tidak berarti.

1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Salah satu penyebab paling umum adalah kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.

Manusia secara alami menggunakan orang lain sebagai titik referensi untuk menilai dirinya. Dalam psikologi sosial, proses ini dikenal sebagai social comparison. Membandingkan diri sebenarnya tidak selalu buruk. Kita bisa belajar dari orang lain, mengetahui kemampuan kita, dan mendapatkan motivasi.

Masalah muncul ketika perbandingan tersebut menjadi terus-menerus dan tidak realistis.

Seseorang melihat temannya mendapatkan pekerjaan bagus, menikah, membeli rumah, bepergian ke berbagai tempat, atau mencapai sesuatu di usia muda. Kemudian ia melihat kehidupannya sendiri dan berpikir:

"Kenapa hidup saya tidak seperti dia?"

Editor: Hanny Suwindari
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