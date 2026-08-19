Kerap Memberikan Perhatian pada Hewan Peliharaan? Tanpa Disadari Anda Menerima 6 Manfaat

seseorang yang memberikan perhatian pada hewan peliharaan./Magnific/dekazigzag
JawaPos.com - Bagi banyak orang, hewan peliharaan bukan sekadar teman di rumah. Kucing yang selalu menyambut ketika kita pulang, anjing yang antusias ketika diajak bermain, atau bahkan hewan kecil yang membutuhkan perhatian setiap hari dapat menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari.
Menariknya, kebiasaan memberikan perhatian kepada hewan peliharaan ternyata tidak hanya memberikan manfaat bagi hewan tersebut.
Tanpa disadari, manusia juga dapat memperoleh berbagai dampak psikologis yang positif. Interaksi sederhana seperti membelai bulu, mengajak bermain, berbicara, memberi makan, atau sekadar duduk bersama dapat menjadi pengalaman yang membantu seseorang merasa lebih tenang dan terhubung secara emosional.
Dalam psikologi, hubungan manusia dengan hewan sering dikaitkan dengan aspek seperti dukungan sosial, regulasi emosi, rutinitas, rasa memiliki, dan aktivitas fisik.
Meski manfaatnya dapat berbeda pada setiap orang dan tidak berarti hewan peliharaan dapat menggantikan bantuan profesional ketika seseorang mengalami masalah psikologis yang serius, keberadaan hewan tetap dapat menjadi bagian yang berarti dalam kehidupan seseorang.
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), terdapat enam manfaat psikologis yang mungkin Anda rasakan jika sering memberikan perhatian kepada hewan peliharaan.
1. Membantu Meredakan Stres dan Membuat Pikiran Lebih Tenang
Salah satu manfaat yang paling sering dirasakan pemilik hewan adalah munculnya rasa tenang setelah berinteraksi dengan hewan peliharaan.
Bayangkan Anda baru saja melewati hari yang melelahkan. Pekerjaan menumpuk, berbagai persoalan belum selesai, dan pikiran terus berjalan tanpa henti. Kemudian Anda duduk di sofa dan kucing kesayangan datang mendekat. Anda membelainya secara perlahan atau menggendongnya beberapa saat.
Momen tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat memberikan jeda psikologis.
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Jawa Pos
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