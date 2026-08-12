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Niko Sulpriyono
Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.05 WIB

Saat Perhatian Tak Lagi Sama, Ini 10 Fase yang Bisa Dialami Pasangan

Ilustrasi Pasangan (Freepik) - Image

Ilustrasi Pasangan (Freepik)

JawaPos.com – Hubungan romantis tidak selalu berjalan dengan intensitas yang sama. Seiring waktu, cara seseorang memberikan perhatian, berkomunikasi, maupun menunjukkan kasih sayang dapat berubah.

Ketika pasangan menyadari Anda tidak lagi sehangat atau seintens sebelumnya, perubahan tersebut bisa memunculkan berbagai reaksi emosional.

Ada yang memilih bertanya secara langsung, menjadi lebih perhatian, menarik diri, bahkan mencoba mencari tahu penyebab perubahan tersebut.

Respons semacam ini sebenarnya tidak selalu berarti hubungan sedang berada di ujung masalah. Bisa jadi, pasangan sedang berusaha memahami perubahan dinamika yang terjadi di antara kalian.

Karena itu, memahami respons emosional pasangan dapat membantu Anda menentukan langkah yang lebih sehat, daripada sengaja menciptakan rasa penasaran atau ketidakpastian.

Berikut 10 fase yang mungkin muncul ketika seseorang menyadari pasangannya tidak lagi memberikan energi yang sama seperti sebelumnya, sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube Pikong.

1. Terkejut karena Merasakan Perubahan

Reaksi pertama yang mungkin muncul adalah rasa kaget.

Pasangan yang sebelumnya terbiasa mendapatkan perhatian, komunikasi, atau dukungan tertentu dari Anda bisa menyadari adanya perubahan kecil dalam waktu relatif cepat.

Ia mungkin mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Perubahan sederhana seperti berkurangnya intensitas pesan atau sikap yang lebih tenang dapat membuatnya merasa tidak yakin dengan kondisi hubungan.

Daripada buru-buru menyimpulkan, berikan kesempatan untuk membicarakan perubahan tersebut secara terbuka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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