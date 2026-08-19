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Endah Primasari Utami
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.03 WIB

Tangga Mana yang Anda Harapkan Berada di Rumah? Ungkap Proses Dalam Hidup

Pilihan tangga ungkap apakah Anda butuh penonton selama berproses dalam hidup. Sumber: Instagram aromanna.life . - Image

Pilihan tangga ungkap apakah Anda butuh penonton selama berproses dalam hidup. Sumber: Instagram aromanna.life .

JawaPos.com - Anda berproses dalam hidup layaknya menaiki anak tangga. Apakah selama proses tersebut Anda butuh penonton atau ingin disaksikan orang lain? Itu tergantung dari kepribadian Anda.

Jadi, tangga yang Anda pilih dinilai mampu ungkap bagaimana Anda bergerak diantara berbagai lapisan diri Anda, bagaimana Anda berproses, dan apakah Anda mengizinkan orang lain menyaksikan peralihan Anda atau tidak.

Dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Rabu (19/8), berikut ini makna dibalik pilihan tangga yang Anda harapkan berada di rumah Anda.

1. Tangga Melengkung yang Megah

Anda memilih tangga yang memang dirancang untuk diperlihatkan.

Susunan anak tangga ibarat pertunjukkan, presentasi, dan momen kedatangan.

Jadi, momen Anda berproses dalam hidup cenderung ingin diakui, ditandai, dan disaksikan.

Tangga megah ini membutuhkan penonton!.

Padahal, beberapa transisi batin terpenting Anda justru terjadi di ruangan tanpa saksi mata.

Aroma dari bunga kenanga akan menegaskan bahwa perjalanan Anda berproses dalam hidup tetap anggun dan nyata, bahkan saat tidak ada seorangpun yang melihatnya.

Editor: Hanny Suwindari
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