Ingin Membantu Pasangan untuk Menenangkan Diri? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menenangkan pasangannya./Magnific/user18526052
JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, tidak semua masalah membutuhkan nasihat. Ada kalanya pasangan hanya sedang lelah, kecewa, marah, cemas, atau kewalahan menghadapi berbagai hal dalam hidup. Pada kondisi seperti itu, kehadiran seseorang yang mampu membuatnya merasa aman sering kali jauh lebih berarti daripada serangkaian solusi.
Namun, membantu pasangan menenangkan diri bukan berarti kita harus langsung menyelesaikan masalahnya. Justru, cara kita merespons ketika pasangan sedang emosional dapat menentukan apakah ia merasa semakin tertekan atau justru perlahan menjadi lebih tenang.
Menurut psikologi, emosi yang kuat membutuhkan ruang sebelum seseorang mampu berpikir secara jernih. Ketika seseorang sedang marah atau cemas, bagian otak yang berkaitan dengan respons terhadap ancaman dapat menjadi lebih dominan, sementara kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu secara tenang bisa menurun.
Karena itu, jika Anda ingin membantu pasangan melewati momen emosionalnya, jangan buru-buru berkata, "Sudahlah, jangan dipikirkan," atau "Kamu harusnya begini." Ada pendekatan yang lebih lembut dan efektif.
Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), terdapat enam cara yang dapat Anda lakukan.
1. Dengarkan Tanpa Langsung Menghakimi
Hal pertama yang dapat dilakukan adalah mendengarkan.
Ketika pasangan sedang marah, sedih, kecewa, atau cemas, keinginan pertama kita mungkin memberikan nasihat. Kita ingin masalahnya segera selesai. Tetapi bagi orang yang sedang mengalami emosi kuat, nasihat yang diberikan terlalu cepat justru bisa terasa seperti penolakan terhadap perasaannya.
Cobalah memberikan ruang agar pasangan dapat menceritakan apa yang sedang dirasakannya.
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