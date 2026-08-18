Bukan Cuma Suka Menang, 9 Sikap Ini Bisa Jadi Tanda Seseorang Terlalu Egois

seseorang yang sangat egois (Freepik/freepik)
JawaPos.com – Memprioritaskan kebutuhan diri sendiri sebenarnya merupakan bagian normal dari kehidupan. Setiap orang perlu memperhatikan kepentingan, batasan, dan kesejahteraannya.
Persoalan muncul ketika kepentingan pribadi terus-menerus ditempatkan di atas kebutuhan orang lain. Sikap seperti ini dapat membuat hubungan menjadi tidak seimbang dan memicu berbagai konflik.
Sifat egois juga tidak selalu ditunjukkan secara terang-terangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan tersebut dapat terlihat melalui cara seseorang berkomunikasi, mengambil keputusan, memperlakukan orang lain, hingga menyikapi kritik.
Namun, satu perilaku saja tidak cukup untuk menyimpulkan seseorang sebagai pribadi egois. Konteks, frekuensi, dan pola perilakunya perlu diperhatikan.
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Dilansir dari Geediting, berikut sembilan perilaku yang kerap dikaitkan dengan kecenderungan terlalu mementingkan diri sendiri.
Orang yang sangat berorientasi pada diri sendiri biasanya ingin mendapatkan perhatian dan pengakuan dari lingkungan.
Dalam percakapan, mereka dapat berusaha mengembalikan topik kepada dirinya, termasuk ketika orang lain sedang menceritakan pengalaman atau keberhasilannya.
Kebutuhan untuk terus mendapatkan validasi membuat perhatian dari orang lain menjadi sesuatu yang sangat penting bagi mereka.
Salah satu perilaku yang perlu diperhatikan adalah rendahnya perhatian terhadap dampak tindakan sendiri kepada orang lain.
Ketika seseorang hanya melihat persoalan berdasarkan sudut pandangnya sendiri, ia mungkin kesulitan memahami mengapa perkataan atau tindakannya membuat orang lain terluka.
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Jawa Pos
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