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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 17 Agustus 2026 | 19.48 WIB

12 Karier Terbaik Zodiak Aquarius yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

Karier terbaik zodiak aquarius yang cocok dengan kepribadiannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Karier terbaik zodiak aquarius yang cocok dengan kepribadiannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Zodiak Aquarius dikenal memiliki kepribadian visioner dan pemikiran yang selalu ingin berkembang.

Karakter ini membuat Aquarius cocok dengan berbagai pilihan karier yang membutuhkan inovasi dan pemikiran mendalam.

Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Aquarius sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (17/8), dijelaskan mengenai deretan karier terbaik yang cocok bagi zodiak Aquarius menurut astrologi.

1. Aktor

Kebutuhan untuk mengekspresikan diri membuat profesi ini menjadi pilihan yang sangat sesuai bagi mereka.

Sifat tidak terduga dan rasa ingin tahu alami membuat mereka unggul dalam berimprovisasi di panggung.

Kemampuan menghayati berbagai karakter menjadi keahlian alami yang dimiliki oleh kepribadian mereka.

Ketertarikan mencoba hal baru membuat mereka nyaman bereksperimen dengan berbagai peran berbeda.

Kreativitas yang mereka miliki dapat tersalurkan dengan bebas melalui dunia seni peran. Karakter unik ini menjadikan mereka cocok berkarier di dunia akting dan pertunjukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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