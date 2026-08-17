12 Karier Terbaik Zodiak Aquarius yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak Aquarius dikenal memiliki kepribadian visioner dan pemikiran yang selalu ingin berkembang.

Karakter ini membuat Aquarius cocok dengan berbagai pilihan karier yang membutuhkan inovasi dan pemikiran mendalam.

Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Aquarius sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (17/8), dijelaskan mengenai deretan karier terbaik yang cocok bagi zodiak Aquarius menurut astrologi.

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1. Aktor

Kebutuhan untuk mengekspresikan diri membuat profesi ini menjadi pilihan yang sangat sesuai bagi mereka.

Sifat tidak terduga dan rasa ingin tahu alami membuat mereka unggul dalam berimprovisasi di panggung.

Kemampuan menghayati berbagai karakter menjadi keahlian alami yang dimiliki oleh kepribadian mereka.

Ketertarikan mencoba hal baru membuat mereka nyaman bereksperimen dengan berbagai peran berbeda.