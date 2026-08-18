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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.02 WIB

Jika Seseorang Sama Sekali Tidak Ingin Disentuh, Kemungkinan Dia Memiliki 7 Kepribadian Ini

seseorang yang tidak mau disentuh sama sekali./Magnific/editpro - Image

seseorang yang tidak mau disentuh sama sekali./Magnific/editpro

JawaPos.com - Ada orang yang sangat mudah menerima sentuhan. Mereka nyaman ketika berjabat tangan, dipeluk, ditepuk di bahu, atau sekadar disentuh ringan oleh orang terdekat.

Namun, ada pula seseorang yang justru merasa tidak nyaman ketika tubuhnya disentuh. Bahkan sentuhan yang bagi orang lain dianggap biasa dapat membuatnya menarik diri, menjauh, menegang, atau secara spontan mengatakan, “Jangan sentuh aku.”

Pertanyaannya, apakah orang yang tidak suka disentuh memiliki kepribadian tertentu?

Jawabannya tidak sesederhana itu.

Dalam psikologi, ketidaksukaan terhadap sentuhan tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepribadian tertentu, apalagi berarti ada gangguan psikologis. Setiap orang mempunyai batas kenyamanan fisik yang berbeda. Faktor pengalaman hidup, pola asuh, budaya, kondisi emosional, sensitivitas sensorik, hingga hubungan dengan orang lain dapat memengaruhi bagaimana seseorang merespons sentuhan.

Meski begitu, jika seseorang secara konsisten sangat tidak menyukai sentuhan, terutama ketika ia juga menunjukkan pola perilaku tertentu, hal tersebut bisa memberikan gambaran mengenai karakter atau kecenderungan psikologisnya.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (14/8), terdapat tujuh kemungkinan yang menarik untuk dipahami.

1. Dia Sangat Menghargai Privasi dan Batas Pribadi

Kemungkinan pertama adalah seseorang tersebut memiliki kebutuhan yang kuat terhadap personal boundaries atau batas pribadi.

Bagi orang seperti ini, tubuh bukan sekadar bagian fisik dari dirinya. Tubuh juga merupakan wilayah pribadi yang tidak boleh dimasuki orang lain tanpa izin.

Editor: Hanny Suwindari
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