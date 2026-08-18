Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 18 Agustus 2026 | 23.02 WIB

Ingin Membangun Circle yang Saling Mendukung di Perguruan Tinggi? Lakukan 7 Cara Ini untuk Memilah

seseorang yang membangun circle yang saling mendukung./Magnific/artursafronovvvv - Image

seseorang yang membangun circle yang saling mendukung./Magnific/artursafronovvvv

JawaPos.com - Memasuki perguruan tinggi sering kali membuat seseorang ingin segera memiliki banyak teman. Lingkungan baru, tugas kuliah, organisasi, kegiatan kampus, hingga kehidupan sosial membuat kita merasa bahwa memiliki circle yang luas adalah sesuatu yang penting.

Namun, semakin bertambahnya usia, kita biasanya mulai menyadari satu hal: memiliki banyak teman tidak selalu berarti memiliki lingkungan pertemanan yang sehat.

Ada orang yang hadir ketika kita sedang bersenang-senang, tetapi menghilang ketika kita membutuhkan bantuan. Ada pula teman yang terlihat dekat, tetapi diam-diam membuat kita merasa rendah diri, tidak aman, atau terus-menerus membandingkan diri.

Sebaliknya, circle yang sehat tidak harus terdiri dari banyak orang. Kadang-kadang, hanya dengan memiliki dua atau tiga teman yang benar-benar bisa dipercaya, kehidupan di perguruan tinggi terasa jauh lebih ringan.

Dalam perspektif psikologi, kualitas hubungan sosial dapat berperan penting terhadap kesejahteraan psikologis. Lingkungan pertemanan yang suportif dapat memberikan rasa diterima, kesempatan untuk berbagi pengalaman, serta dukungan ketika seseorang menghadapi tekanan.

Karena itu, memilih teman bukan berarti menjadi seseorang yang pilih-pilih secara berlebihan. Memilah circle adalah bentuk menjaga kualitas hubungan dan batasan diri.

Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah seseorang layak menjadi bagian dari circle yang saling mendukung?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (18/8), terdapat tujuh cara yang bisa Anda gunakan.

1. Perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak bisa memberi keuntungan

Salah satu cara paling sederhana untuk mengenali karakter seseorang adalah dengan memperhatikan bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kampus Indonesia Mulai Buka Jurusan AI, Tak Sekadar Mata Kuliah - Image
Pendidikan

Kampus Indonesia Mulai Buka Jurusan AI, Tak Sekadar Mata Kuliah

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 23.56 WIB

Manfaatkan Perguruan Tinggi di Daerah untuk Hasilkan Inovasi Baru bagi Pemda - Image
Berita Daerah

Manfaatkan Perguruan Tinggi di Daerah untuk Hasilkan Inovasi Baru bagi Pemda

Sabtu, 25 Juli 2026 | 01.05 WIB

Kolaborasi Perguruan Tinggi Jadi Modal Penguatan Pendidikan Advokat - Image
Pendidikan

Kolaborasi Perguruan Tinggi Jadi Modal Penguatan Pendidikan Advokat

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02.44 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore