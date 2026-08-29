4 Zodiak yang Dianggap Sombong,Tidak Mudah Percaya Pada Orang Lain dan Selektif Memilih Circle

JawaPos.com - Empat zodiak berikut termasuk sosok yang selektif dalam bersosialisasi.

Menjadi seseorang yang selektif dalam bersosialisasi bukan berarti anda sombong. Terkadang, anda merasa kurang nyaman bersosialisasi dengan orang yang belum dikenal.

Anda hanya merasa tidak nyaman menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Berdasarkan informasi dari laman Yourtango yang dikutip pada (29/08) empat zodiak ini sering dianggap sombong.

Capricorn

Capricorn berusaha menghindari percakapan dengan tetangga, petugas, pegawai bank, pengemudi, saudara jauh, mantan rekan kerja, sampai teman-teman. Terkadang bersikap ramah juga membuat anda merasa tidak nyaman. Sebenarnya anda bukanlah orang yang arogan, anda hanya canggung dan pemalu saat pertama kali bertemu.

Scorpio

Scorpio tidak terbiasa menceritakan semua masalah dan kekhawatiran pada orang lain.sebaliknya, anda lebih memilih memendamnya sendiri. Namun. Hal tersebut tidak membuat anda menjadi orang yang buruk. Anda hanya berhati-hati dalam memilih orang yang dipercaya.

Taurus

Taurus tidak bisa menyangkal bahwa tetap berada di rumah seringkali jauh lebih menarik daripada pergi ke luar. Namun, di sisi lain, nonton serial terbaru sendirian terasa jauh lebih baik. Dibutuhkan banyak energi untuk merasa senang di hadapan orang lain. Karena anda sangat selektif dalam memilih orang yang ingin diajak bergaul, anda sering dianggap sebagai sosok yang sombong.

Virgo

Virgo sangat selektif saat memilih pergi bersama orang lain. Hal pertama yang akan anda lakukan adalah mencari tahu siapa saja yang akan ikut. Anda tidak ingin menghabiskan waktu luang bersama orang-orang yang tidak anda kenal atau tidak terlalu anda sukai. Sikap tersebut bisa membuat anda terlihat seperti salah satu zodiak yang paling sombong.