6 Perilaku yang Membuat Sebagian Orang Tampaknya Tidak Pernah Dewasa Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang tampak tidak pernah bahagia./Magnific/magnific
JawaPos.com - Menjadi dewasa bukan sekadar bertambahnya usia. Seseorang bisa berusia 30, 40, bahkan 50 tahun, tetapi masih menunjukkan pola perilaku yang membuatnya tampak belum matang secara emosional.
Sebaliknya, ada orang yang relatif muda tetapi mampu menghadapi masalah dengan tenang, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan perasaan maupun kebutuhan orang lain.
Dalam psikologi, kematangan tidak hanya berkaitan dengan usia kronologis. Kematangan juga terlihat dari kemampuan seseorang mengatur emosi, menerima kenyataan, mengambil tanggung jawab, menghadapi ketidaknyamanan, dan memahami bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginannya.
Karena itu, ketika kita mengatakan seseorang “tidak pernah dewasa”, sebaiknya istilah tersebut tidak dipahami sebagai diagnosis psikologis. Ini lebih tepat digunakan untuk menggambarkan pola perilaku yang menunjukkan kematangan emosional yang belum berkembang secara optimal.
Menariknya, perilaku semacam ini sering kali terlihat dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap biasa. Ada orang yang selalu menyalahkan keadaan, mudah tersinggung ketika dikritik, menghindari percakapan sulit, membutuhkan perhatian terus-menerus, atau mengharapkan orang lain menyelesaikan masalahnya.
Berikut enam perilaku yang dapat membuat seseorang tampak belum benar-benar dewasa secara emosional.
1. Selalu Menyalahkan Orang Lain Ketika Sesuatu Berjalan Buruk
Salah satu tanda yang paling mudah terlihat adalah ketidakmampuan mengakui tanggung jawab pribadi.
Ketika mengalami kegagalan, orang yang belum matang secara emosional mungkin segera mencari seseorang untuk disalahkan.
“Kalau dia tidak melakukan itu, saya pasti berhasil.”
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Jawa Pos
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