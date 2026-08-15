Kritik Tak Selalu Berarti Serangan, 8 Strategi Ini Bikin Anda Lebih Dewasa Menghadapinya

JawaPos.com – Menerima kritik dengan tenang bukan perkara mudah. Tidak sedikit orang yang spontan membantah, mencari alasan, atau merasa dirinya sedang diserang ketika mendapat komentar mengenai pekerjaan maupun perilakunya.

Padahal, kritik tidak selalu dimaksudkan untuk menjatuhkan. Jika disampaikan dengan tujuan memperbaiki, sebuah masukan justru dapat menjadi bahan evaluasi yang membantu seseorang berkembang.

Kemampuan mengendalikan respons ketika menerima kritik juga berkaitan dengan kecerdasan emosional. Alih-alih langsung bereaksi berdasarkan perasaan, seseorang dapat mengambil jeda, memahami maksud lawan bicara, kemudian menentukan respons yang lebih tepat.

Sejumlah panduan mengenai cara menghadapi kritik juga menekankan pentingnya mendengarkan secara sungguh-sungguh, tidak buru-buru membela diri, menunda reaksi ketika emosi sedang tinggi, serta menggunakan kritik sebagai bahan pembelajaran.

Lantas, apa saja cara yang dapat dilakukan agar tidak mudah bersikap defensif ketika menerima kritik?

Dilansir dari geediting, berikut ulasan selengkapnya.

1. Dengarkan Kritik dengan Pikiran Terbuka Langkah pertama adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya sampai selesai.

Ketika mendapat kritik, seseorang biasanya terdorong untuk segera menyusun pembelaan. Kebiasaan tersebut justru dapat membuat inti persoalan terlewat.

Cobalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dan bagian mana dari kritik tersebut yang mungkin memang perlu diperbaiki.