10 Risiko Sehat yang Dihindari Orang Saat Terlalu Nyaman dengan Hidupnya Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa perasaan nyaman dalam hidup dapat menjadi jebakan yang membuat seseorang berhenti berkembang.

Rasa aman ini menghambat seseorang mengambil risiko sehat karena tubuh menganggap segala sesuatu yang berisiko sebagai ancaman.

Banyak orang akhirnya menahan diri untuk melakukan perubahan kecil yang sebenarnya dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (8/8), berikut sepuluh risiko sehat yang biasa dihindari seseorang ketika terlalu nyaman dengan kondisi hidupnya saat ini.

1. Berpindah pekerjaan meski merasa tidak bahagia

Ketika penghasilan terkait erat dengan keamanan finansial, mengambil risiko mencari peluang baru terasa sangat sulit.

Karier sering dikaitkan dengan identitas seseorang, sehingga berganti pekerjaan terasa seperti mengubah lebih dari sekadar jabatan.

Kekhawatiran akan usia atau kemungkinan gagal membuat seseorang ragu meninggalkan pekerjaan yang membuatnya lelah.

Ketakutan ini sering membuat seseorang bertahan meski pekerjaan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan dirinya.