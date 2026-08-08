Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 17.07 WIB

10 Risiko Sehat yang Dihindari Orang Saat Terlalu Nyaman dengan Hidupnya Menurut Psikologi

Risiko sehat yang dihindari orang saat terlalu nyaman dengan hidupnya menurut psikologi./Magnific/ lookstudio - Image

Risiko sehat yang dihindari orang saat terlalu nyaman dengan hidupnya menurut psikologi./Magnific/ lookstudio

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa perasaan nyaman dalam hidup dapat menjadi jebakan yang membuat seseorang berhenti berkembang.

Rasa aman ini menghambat seseorang mengambil risiko sehat karena tubuh menganggap segala sesuatu yang berisiko sebagai ancaman.

Banyak orang akhirnya menahan diri untuk melakukan perubahan kecil yang sebenarnya dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (8/8), berikut sepuluh risiko sehat yang biasa dihindari seseorang ketika terlalu nyaman dengan kondisi hidupnya saat ini.

1. Berpindah pekerjaan meski merasa tidak bahagia

Ketika penghasilan terkait erat dengan keamanan finansial, mengambil risiko mencari peluang baru terasa sangat sulit.

Karier sering dikaitkan dengan identitas seseorang, sehingga berganti pekerjaan terasa seperti mengubah lebih dari sekadar jabatan.

Kekhawatiran akan usia atau kemungkinan gagal membuat seseorang ragu meninggalkan pekerjaan yang membuatnya lelah.

Ketakutan ini sering membuat seseorang bertahan meski pekerjaan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan dirinya.

2. Mempelajari keterampilan baru yang belum tentu dikuasai

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Apa yang Pertama Terlihat? Ungkap Hambatan Terbesar dalam Hidup dan Cara Mengatasinya - Image
Lifestyle

Apa yang Pertama Terlihat? Ungkap Hambatan Terbesar dalam Hidup dan Cara Mengatasinya

Kamis, 6 Agustus 2026 | 23.55 WIB

Dilindungi Leluhur! 5 Weton Sulit Tersentuh Kemiskinan dan Kesialan, Hidup Bahagia Tanpa Kekurangan - Image
Zodiak

Dilindungi Leluhur! 5 Weton Sulit Tersentuh Kemiskinan dan Kesialan, Hidup Bahagia Tanpa Kekurangan

Kamis, 6 Agustus 2026 | 03.45 WIB

Jika Anda Ingin Menemukan Pasangan Hidup, Temukan 7 Kriteria Ini pada Pasangan Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Anda Ingin Menemukan Pasangan Hidup, Temukan 7 Kriteria Ini pada Pasangan Menurut Psikologi

Kamis, 6 Agustus 2026 | 00.46 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore