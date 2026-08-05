Dilindungi Leluhur! 5 Weton Sulit Tersentuh Kemiskinan dan Kesialan, Hidup Bahagia Tanpa Kekurangan

JawaPos.com - Dalam masyarakat Jawa, keberuntungan dan nasib seseorang diyakini tak hanya ditentukan oleh usaha, namun juga oleh energi kelahiran atau weton. Bagi sebagian orang, weton bukan sekadar hari lahir, tapi adalah peta spiritual yang menjadi bagian dari warisan leluhur.

Di balik nama dan tanggal lahir, tersimpan kekuatan mistis yang mampu membawa rezeki mengalir deras, menjaga dari mara bahaya, dan bahkan menjadi pembuka jalan menuju takdir yang besar.

Lima weton sakti yang akan dibahas berikut ini diyakini sebagai simbol kekuatan spiritual luar biasa, yang bukan hanya diwariskan, namun juga dijaga oleh leluhur dan semesta. Mereka bukan manusia biasa hidupnya seperti dilindungi oleh energi tak kasat mata yang bekerja hanya saat dibutuhkan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut adalah lima weton sakti mandraguna yang hidupnya dipenuhi perlindungan dan berkah luar biasa:

1. Rabu Legi Rabu Legi dikenal sebagai salah satu weton terkuat yang membawa energi perlindungan tinggi. Dengan neptu 12 (gabungan Rabu 7 + Legi 5), orang yang lahir di hari ini cenderung terhindar dari kerugian besar, bencana, atau nasib buruk. Mereka punya aura tenang tapi kuat, mampu menjaga keharmonisan keluarga, dan sering menjadi pusat solusi dalam keadaan genting.

Konon, Rabu Legi memiliki tameng spiritual yang baru aktif saat mereka berada dalam bahaya. Niat buruk orang lain sering kali berbalik pada pelakunya. Meski tidak selalu kaya secara materi, mereka punya sumber rezeki tak terduga dari proyek atau bantuan yang muncul tiba-tiba.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon memiliki neptu 14 yang mencerminkan getaran spiritual kuat. Hari Jumat dikenal penuh berkah, sedangkan pasaran Kliwon membuka akses ke alam bawah sadar dan kekuatan gaib. Mereka yang lahir di hari ini sering mendapat mimpi-mimpi petunjuk, selamat dari musibah besar, dan memiliki daya pikat spiritual tinggi.

Anak Jumat Kliwon mampu membaca situasi batin seseorang hanya dari tatapan. Mereka dilindungi oleh khadam leluhur yang menjaga dari serangan batin atau santet. Rezeki mereka sering kali datang secara gaib—dari warisan, hadiah, hingga ide-ide jenius yang membawa kekayaan.

3. Selasa Pahing Weton ini punya neptu 12 (Selasa 3 + Pahing 9) dan dikenal memiliki mental baja. Anak Selasa Pahing biasanya berasal dari latar belakang sederhana, tapi mampu mengangkat nasib keluarga dengan kerja keras dan kekuatan spiritualnya.

Mereka tidak menunggu keberuntungan, tetapi menciptakan peluang.