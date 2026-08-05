Jika Anda Ingin Menemukan Pasangan Hidup, Temukan 7 Kriteria Ini pada Pasangan Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan pasangan hidup. (Magnific)

JawaPos.com - Memilih pasangan hidup bukan hanya tentang rasa cinta atau ketertarikan fisik. Pada awal hubungan, banyak orang merasa bahwa chemistry adalah segalanya. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan jangka panjang lebih banyak ditentukan oleh karakter, kebiasaan, cara menyelesaikan konflik, dan kesesuaian nilai hidup.



Psikologi modern telah banyak meneliti faktor-faktor yang membuat hubungan bertahan lama dan memberikan kebahagiaan bagi kedua pasangan. Hasilnya menunjukkan bahwa hubungan yang sehat bukan dibangun oleh pasangan yang sempurna, melainkan oleh dua orang yang mampu tumbuh, saling mendukung, dan berkomitmen menghadapi tantangan bersama.



Jika Anda sedang mencari pasangan hidup, jangan hanya fokus pada penampilan, status sosial, atau pekerjaan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (5/8), terdapat tujuh kriteria berikut yang menurut berbagai penelitian psikologi memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hubungan jangka panjang.



1. Memiliki Kecerdasan Emosional yang Baik



Kecerdasan emosional (emotional intelligence) adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri sekaligus memahami emosi orang lain.



Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tidak mudah meledak ketika marah. Ia mampu mendengarkan, mengendalikan emosi, dan mencari solusi tanpa memperburuk konflik.



Dalam hubungan, kecerdasan emosional sangat penting karena tidak ada pasangan yang selalu sepakat dalam segala hal. Perbedaan pendapat pasti terjadi. Yang membedakan hubungan sehat dengan hubungan yang penuh konflik adalah bagaimana pasangan menghadapi perbedaan tersebut.



Tanda-tanda pasangan memiliki kecerdasan emosional yang baik antara lain:



Mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi.

Mampu meminta maaf ketika salah.

Tidak mempermalukan pasangan saat sedang marah.

Dapat mengungkapkan perasaan dengan jelas.

Berusaha memahami sudut pandang orang lain.

2. Memiliki Nilai Hidup yang Sejalan



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa kesamaan nilai sering kali lebih penting daripada kesamaan hobi.



Misalnya, dua orang mungkin sama-sama menyukai traveling, tetapi memiliki pandangan berbeda tentang keuangan, keluarga, atau cara mendidik anak. Perbedaan nilai seperti ini justru berpotensi memunculkan konflik besar setelah menikah.



Beberapa nilai penting yang perlu didiskusikan sejak awal antara lain:



Pandangan tentang pernikahan.

Komitmen terhadap keluarga.

Cara mengelola keuangan.

Tujuan hidup.

Keyakinan dan prinsip moral.

Pandangan mengenai memiliki anak.



Semakin banyak nilai yang sejalan, semakin mudah pasangan mengambil keputusan bersama di masa depan.



3. Mampu Berkomunikasi Secara Terbuka



Komunikasi adalah fondasi dari hubungan yang sehat.



Psikolog menekankan bahwa komunikasi bukan sekadar berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan empati.



Pasangan yang baik tidak memendam masalah hingga akhirnya meledak. Mereka berani mengungkapkan kebutuhan, harapan, dan kekhawatiran dengan cara yang menghargai satu sama lain.



Komunikasi yang sehat mencakup:



Jujur tanpa menyakiti.

Mendengarkan hingga pasangan selesai berbicara.

Tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan.

Mau mencari jalan tengah ketika terjadi perbedaan.



Hubungan yang kuat bukan hubungan tanpa konflik, melainkan hubungan yang mampu menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang sehat.



4. Bertanggung Jawab dan Dapat Diandalkan



Psikologi kepribadian menunjukkan bahwa sifat conscientiousness atau rasa tanggung jawab merupakan salah satu prediktor hubungan yang stabil.



Pasangan yang bertanggung jawab akan berusaha menepati janji, konsisten dalam tindakan, dan dapat dipercaya.



Perhatikan apakah calon pasangan:



Tepat waktu.

Menepati komitmen.

Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.

Mampu mengelola keuangan.

Tidak lari dari masalah.



Kepercayaan dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.



5. Menghormati Batasan dan Menghargai Pasangan



Hubungan yang sehat selalu dilandasi rasa hormat.



Menghormati pasangan berarti menerima bahwa setiap orang memiliki pendapat, ruang pribadi, impian, dan kebutuhan yang berbeda.



Pasangan yang menghargai Anda tidak akan:



Mengontrol seluruh aktivitas Anda.

Memaksa Anda meninggalkan semua teman.

Merendahkan pendapat Anda.

Menggunakan ancaman agar keinginannya dipenuhi.



Sebaliknya, ia mendukung pertumbuhan pribadi Anda dan menghormati keputusan yang telah disepakati bersama.



Rasa hormat menjadi dasar terciptanya hubungan yang aman secara emosional.



6. Memiliki Growth Mindset



Dalam psikologi, growth mindset adalah keyakinan bahwa seseorang dapat berkembang melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman.



Pasangan dengan pola pikir ini tidak menganggap masalah sebagai akhir hubungan, melainkan kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik.



Mereka cenderung:



Mau menerima masukan.

Bersedia memperbaiki kesalahan.

Tidak gengsi meminta maaf.

Terbuka terhadap perubahan.



Sebaliknya, seseorang yang selalu merasa dirinya benar dan menolak berubah akan lebih sulit membangun hubungan yang sehat dalam jangka panjang.



7. Memiliki Komitmen untuk Bertumbuh Bersama



Cinta memang penting, tetapi komitmenlah yang membuat hubungan bertahan.



Dalam banyak penelitian psikologi hubungan, komitmen menjadi salah satu faktor utama yang membedakan hubungan jangka panjang dengan hubungan yang mudah berakhir.



Komitmen terlihat dari tindakan nyata, seperti:



Tetap hadir ketika pasangan mengalami masa sulit.

Bersedia bekerja sama menyelesaikan masalah.

Tidak mudah menyerah saat menghadapi konflik.

Menjadikan hubungan sebagai prioritas.



Komitmen bukan berarti hubungan akan selalu mudah, tetapi menunjukkan adanya kesediaan untuk terus memperjuangkan hubungan bersama.



Hal yang Perlu Diingat



Tidak ada manusia yang memenuhi seluruh kriteria secara sempurna. Anda pun tidak harus menjadi pribadi yang tanpa kekurangan.



Yang terpenting adalah menemukan seseorang yang memiliki kemauan untuk terus belajar, berkembang, dan membangun hubungan yang sehat bersama Anda.



Selain mencari pasangan dengan kualitas yang baik, jangan lupa mengembangkan kualitas tersebut dalam diri sendiri. Hubungan yang bahagia lahir dari dua individu yang sama-sama berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya.



Penutup



Menemukan pasangan hidup bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Keputusan memilih pasangan akan memengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari kesehatan mental, kebahagiaan, keluarga, hingga masa depan.



Karena itu, jangan hanya bertanya, "Apakah saya mencintainya?" tetapi juga tanyakan, "Apakah kami mampu saling menghormati, bertumbuh, berkomunikasi dengan baik, dan menghadapi kehidupan sebagai sebuah tim?"



