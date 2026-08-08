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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.53 WIB

5 Hal Unik yang Menjadi Motivasi Orang Introvert Sejati Menurut Psikologi

Hal unik yang menjadi motivasi orang introvert sejati menurut psikologi./Magnific/ magnific - Image

Hal unik yang menjadi motivasi orang introvert sejati menurut psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang introvert sejati mampu memberikan dampak besar meski jarang tampil di depan umum.

Ada sejumlah hal unik yang mendorong mereka tetap konsisten menjalani hidup sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya.

Memahami dorongan tersebut penting agar seseorang tidak terjebak dalam label yang membatasi potensi dirinya sendiri.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (8/8), berikut lima hal unik yang biasa menjadi motivasi bagi orang introvert sejati dalam menjalani kehidupannya.

1. Tidak menganggap dirinya kurang sosial dibanding orang ekstrover

Orang introvert sejati sebenarnya hanya lebih cepat merasa lelah ketika berinteraksi dengan banyak orang.

Banyak dari mereka justru sangat tertarik pada manusia dan peduli menjaga hubungan dengan orang lain.

Perbedaannya terletak pada porsi interaksi sosial yang mereka jalani dalam jumlah yang lebih terbatas.

Ketika benar-benar bersosialisasi, mereka justru terlibat secara penuh dan mendalam dalam interaksi tersebut.

Anggapan bahwa introvert kurang sosial dibanding ekstrover sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan yang ada.

Editor: Hanny Suwindari
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